Odysseas Vlachodimos recibe su primer premio como jugador del Sevilla FC

Decir que Odysseas Vlachodimos es el mayor acierto, y puede que el único, de la dirección deportiva de Antonio Cordón desde que llegara al Sevilla Fútbol Club no es para nada osado. El portero griego, cedido por el Newcastle durante este curso 2025/2026 ha caído de pie en un equipo necesitado de seguridad bajo los palos. La marcha de Yassine Bono fue un varapalo para un club incapaz de recuperarse, ni con Marko Dmitrovic ni con Orjan Nyland. De la mano de Matías Almeyda, que le dio la oportunidad en cuanto pudo, el heleno se ha erigido como uno de los puntales para una afición que ha encontrado en él un clavo al que agarrarse en un curso marcado por la irregularidad.

En este mes de febrero, Vlachodimos ha recibido su primer premio como jugador del Sevilla, al ser galardonado con la parada del mes de LaLiga por su intervención ante Tsygankov durante el duelo ante el Girona del pasado del pasado 8 de febrero. En aquel encuentro, el portero griego fue trascendental no sólo por esa mano al delantero ucraniano, sino por el penalti que detuvo a Cristian Stuani en los últimos compases del encuentro, que sirvió al conjunto hispalense para conseguir un punto frente a un rival directo como es el combinado catalán.