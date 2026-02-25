De Burgos Bengoetxea, árbitro del 'derbi del palo', apunta al Betis-Sevilla

A pocos días de que suene el silbato en el Estadio de La Cartuja, se van conociendo los últimos detalles del Gran Derbi que enfrentará a Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club. Una de las grandes incógnitas del duelo es, precisamente, quién será el encargado de hacer sonar el silbato para que arranque un encuentro marcado en lo deportivo la diferencia existente entre ambos equipos. Según informaban los compañeros de La Gran Jugada de Canal Sur Radio este mismo martes, el elegido podría ser un viejo conocido de la capital hispalense, protagonista de uno de los derbis más recordados de la historia.

De Burgos Bengoetxea, colegiado vasco, gana enteros para dirigir por segunda vez en su vida el duelo entre Real Betis y Sevilla. En el recuerdo, aquel famoso derbi bautizado como 'el del palo' por la agresión que sufrió Joan Jordán en el Benito Villamarín, siendo impactado en la cabeza por un palo de PVC. Aquel suceso tuvo lugar el 15 de enero de 2022, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que, precisamente, terminaría levantando el combinado heliopolitano en La Cartuja. El trencilla, tras una extensa charla con las partes pertinentes, suspendió temporalmente el duelo, que se reanudaría al día siguiente sin público en el feudo verdiblanco.

De Burgos Bengoetxea dialoga con jugadores de ambos equipos. / José Manuel Vidal / Efe

Balance positivo para Betis y Sevilla

De Burgos Bengoetxea ha dirigido en 31 ocasiones al Real Betis Balompié, con un total de 17 victorias, seis empates y ocho derrotas. En este curso únicamente ha arbitrado al combinado verdiblanco en el duelo frente al Rayo Vallecano en Madrid, que terminó con empate a cero. 70 tarjetas amarillas y tres tarjetas rojas completan el balance del trencilla vasco con el cuadro heliopolitano, que espera obtener el mismo resultado que en el Gran Derbi que se disputó hace más de cuatro años en el barrio de Heliópolis, donde se espera un fin de semana atípico sin el ambiente de este tipo de partidos.

Por su parte, el Sevilla Fútbol Club tiene menos partidos con De Burgos Bengoetxea, aunque el balance también es positivo. Diez victorias, siete empates y ocho derrotas en un total de 25 partidos son los números del conjunto nervionense con el colegiado bilbaíno. Al igual que ocurre con el Real Betis, el vasco solamente ha arbitrado en una ocasión a los pupilos de Matías Almeyda en este curso, duelo que, precisamente, también terminó en empate. En esta ocasión fue el 2-2 frente al Elche CF en el Martínez Valero, marcado por los dos goles de Akor Adams que sirvieron para rescatar un punto de oro ante un rival directo. Donde sí adelantan los blanquirrojos al eterno rival es en el número de tarjetas amarillas, con un total de 78 y solamente una expulsión.