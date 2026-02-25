El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este miércoles su segunda sesión de entrenamiento para preparar el derbi de este domingo ante el Sevilla FC. Los jugadores de Pellegrini han sido recibidos por la cúpula directiva, que luego se ha quedado a ver el inicio de la sesión.

El club verdiblanco está apoyando a los suyos muy de cerca para tratar de que haya el mejor ambiente posible para el partido.