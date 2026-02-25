El ‘Gran Derbi’ sociológico: el estudio que revela que el beticismo siente más la rivalidad que el sevillismo

Una imagen de un Betis-Sevilla en el Benito Villamarín con las gradas con aficionados de los dos equipos sevillanos separadas por una valla.

El próximo Betis–Sevilla en el Estadio La Cartuja no es únicamente un partido de fútbol. Es un fenómeno social que divide a la ciudad y que, según un reciente estudio sociológico, se vive con distinta intensidad a uno y otro lado de la ciudad. El informe “Amor y Odio en España: el fútbol como religión”, impulsado por la casa de apuestas Betfair, analiza las filias y fobias de los aficionados de los 20 equipos de Primera División a partir de más de 1.000 entrevistas realizadas en toda España a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años. Entre sus conclusiones más llamativas aparece un dato contundente: los seguidores del Real Betis Balompié muestran mayor animadversión hacia el Sevilla Fútbol Club que a la inversa.

El 47% de los béticos borraría al Sevilla

A la pregunta directa “¿Qué equipo borrarías del mapa?”, casi la mitad de los aficionados verdiblancos (47%) señaló al Sevilla como primera opción. Muy por detrás quedaron el FC Barcelona (24%) y el Real Madrid (18%).

El patrón cambia cuando la cuestión se formula entre sevillistas. En su caso, el Betis no encabeza la lista de equipos a “disolver”. El 43% de los seguidores del Sevilla elegiría antes al Real Madrid y el 20% al Barcelona. Sólo el 18% situó al Betis como primera opción negativa. Es decir, para el sevillismo la rivalidad local pesa menos que la nacional.

Una tendencia similar se refleja en otra pregunta sensible: “¿Qué afición te parece la más insoportable?”. El 47% de los béticos volvió a señalar a la del Sevilla. En cambio, entre los sevillistas, el rechazo a la afición verdiblanca fue menor, un 38%.

Gráfico 1.

Si desapareciera tu equipo…

El estudio también explora un escenario hipotético: “¿De qué equipo te harías si el tuyo desapareciese?”. Aquí el contraste resulta aún más revelador.

El 18% de los sevillistas afirma que, en caso de desaparición de su club, se haría del Betis. Es su primera alternativa, por delante del Barcelona (15%) y del Athletic Club (15%). Es decir, existe una parte significativa del sevillismo que, pese a la rivalidad, reconoce cercanía con el eterno rival.

En el lado verdiblanco, el porcentaje se desploma. Sólo el 8% de los béticos escogería al Sevilla como nuevo equipo. Prefieren antes al Real Madrid (24%) o al Atlético de Madrid (19%). El Sevilla aparece como tercera opción, muy por detrás de los grandes referentes nacionales.

Gráfico 2

Afinidades cruzadas… casi inexistentes

Cuando se pregunta “¿Con qué afición te identificas, aunque no compartas colores?”, el 18% de los sevillistas menciona a la del Betis como segunda alternativa, sólo superada por la del Athletic (20%). En el caso de los béticos, la afinidad con el Sevilla es mínima: apenas un 3%. Declaran mayor simpatía por las aficiones del Atlético (21%), Real Madrid (16%), Valencia o Elche (8%), e incluso Rayo, Osasuna, Villarreal, Real Sociedad u Oviedo antes que por la hispalense.

Un patrón que se repite en España

El estudio subraya que este fenómeno no es exclusivo de Sevilla. En otras rivalidades históricas ocurre algo similar: los aficionados de clubes con menos títulos o menor hegemonía reciente tienden a mostrar mayor animadversión hacia el vecino más exitoso. Sucede, por ejemplo, entre Atlético y Real Madrid, Real Sociedad y Athletic o Levante y Valencia.

En el caso sevillano, las últimas décadas de mayor estabilidad y éxitos europeos del Sevilla podrían explicar esa mayor carga emocional del beticismo.

Más allá del resultado del próximo derbi, los datos dibujan una radiografía clara: en el plano sociológico, el “Gran Derbi” no se vive con la misma intensidad a ambos lados. El beticismo siente la rivalidad con mayor visceralidad; el sevillismo, según el estudio, la contempla con algo más de distancia.