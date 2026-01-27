Real Betis Balompié | Sevilla FC: El gen más hereditario

Una imagen de un Betis-Sevilla en el Benito Villamarín con las gradas con aficionados de los dos equipos sevillanos separadas por una valla.

La pasión por el fútbol en Andalucía no sólo se vive los fines de semana ni se limita a los noventa minutos de un partido. Se hereda. Se transmite en conversaciones familiares, en bufandas gastadas y en recuerdos compartidos. Así lo confirma un estudio impulsado por LaLiga dentro de su campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, que sitúa a Andalucía como una de las comunidades donde la afición futbolística tiene un origen más profundamente familiar.

Según los datos del informe, el 56,71% de los andaluces afirma que su vinculación con un club procede directamente del entorno familiar, una cifra claramente superior a la media nacional (51,78%). Sin embargo, es la provincia de Sevilla la que sobresale de manera contundente: el 67,01% de sus aficionados reconoce haber heredado su pasión, convirtiéndose en el territorio con mayor legado futbolístico de España.

Sevilla FC y Real Betis, motores del legado familiar

Dentro de este contexto, el protagonismo de Sevilla FC y Real Betis Balompié resulta incuestionable. Ambos clubes no sólo comparten ciudad y rivalidad histórica, sino también una extraordinaria capacidad para transmitir la identidad futbolística de generación en generación.

El estudio destaca que el Sevilla FC es el club de LaLiga cuya afición reconoce en mayor medida haber heredado su pasión de padres a hijos, con un 64,85%, situándose por encima incluso de entidades con una base social nacional mucho más amplia. Este dato confirma el fuerte arraigo del club nervionense en el ámbito familiar, donde la fidelidad a los colores se convierte en una tradición casi inquebrantable.

Por su parte, el Real Betis Balompié sobresale especialmente en la transmisión intergeneracional, con un 24,01% de aficionados que declaran haber heredado su sentimiento de abuelos a nietos, una cifra muy superior a la media de los clubes profesionales (15,34%). En el universo bético, el fútbol se vive como una herencia emocional que atraviesa décadas y refuerza la idea de comunidad y pertenencia.

El papel del padre y la familia en el fútbol andaluz

La investigación subraya además la importancia de la figura paterna en la transmisión de la afición. En Andalucía, el 74,47% de los aficionados que heredan su pasión lo hacen por influencia directa de su padre, superando el promedio nacional (71,57%). En el caso de Sevilla, este vínculo se intensifica, consolidando al fútbol como un lenguaje común entre generaciones.

Un testimonio de 2018. Imagen de archivo de los hermanos mellizos Luis y Daniel Cabrera (3-4-1994), uno bético y otro sevillista en la más clara muestra de que es posible la dualidad entre los aficionados al fútbol en Sevilla. Los dos son artistas de cómics. / Juan Carlos Vázquez

No obstante, el estudio también refleja nuevas dinámicas, como la llamada herencia invertida, donde son los hijos quienes influyen en los padres. Almería lidera este fenómeno con un 7,87%, impulsado en parte por el crecimiento deportivo de clubes emergentes y su impacto social.

Territorio, identidad y sentimiento de pertenencia

Junto al núcleo familiar, el arraigo territorial es otro factor clave del sentimiento futbolístico. Aunque Málaga destaca por vincular la afición a la proximidad geográfica, Sevilla sobresale nuevamente al situarse por encima de la media andaluza en la importancia concedida a la transmisión del legado futbolístico.

No es casualidad que el 94% de los andaluces considere fundamental trasladar la afición entre generaciones. En una tierra donde el fútbol forma parte del relato cultural, Sevilla FC y Real Betis actúan como auténticos depositarios de la memoria colectiva.

El fútbol como experiencia social compartida

Los hábitos de consumo refuerzan esta dimensión social. El 29,74% de los andaluces acude al estadio acompañado de su padre, una cifra superior a la media nacional. Fuera de los campos, el fútbol continúa siendo un punto de encuentro familiar, especialmente en bares, donde Andalucía es la única comunidad que supera la media española en asistencia con familiares.

En este apartado, los aficionados del Real Betis destacan por su fuerte componente social previo a los partidos, con un 40,89% que acostumbra a reunirse en la calle antes de acudir al estadio, una expresión más de su carácter popular y comunitario.

Un legado que define al fútbol español

Para Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga, “la herencia del fútbol es uno de los mayores valores de nuestra competición”. En Sevilla, esta afirmación cobra un significado especial. Sevilla FC y Real Betis Balompié no sólo compiten por títulos o resultados, sino por mantener viva una pasión heredada que convierte al fútbol andaluz en uno de los grandes referentes emocionales y sociales de España.

En una época de cambios constantes, el fútbol sevillano demuestra que hay sentimientos que no se compran ni se improvisan: se heredan.