Biris Norte acordona La Cartuja a cinco días del derbi Betis-Sevilla: "¿Jugamos?"

La tensión previa al Gran Derbi entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club es una constante vital en el ambiente de la capital hispalense. Pese a que lo importante tendrá lugar el domingo a partir de las 18:30 en el Estadio de La Cartuja, los aficionados ya empiezan a llenar las calles de colores en una semana donde el verde y el rojo son símbolos de identidad. Sin embargo, no todo es tan tranquilo y placentero como gustaría. Este martes, los alrededores del feudo cartujano, actualmente ocupado por el conjunto verdiblanco hasta que finalicen las obras del Benito Villamarín, han aparecido grafiteados con simbología perteneciente a Biris Norte.

Hasta cuatro pintadas con los lemas "Jugamos?", "40 años comiéndonos la po*a", "Biris Norte" y "Antinazis 1975" han sido avistadas en los aledaños de La Cartuja, concretamente en la parte inferior de la SE - 30 donde gran parte de la afición verdiblanca realiza las previas antes de acudir al estadio. Junto a estos grafitis han aparecido una serie de cintas de plástico al estilo de las que usa la Policía Nacional con el logo del grupo ultra sevillista, elemento que ya había sido usado con anterioridad en reivindicaciones anteriores, como la protesta contra Alberto Pérez Solano durante un encuentro del Sevilla.