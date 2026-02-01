El Betis rechaza una golosa oferta por Natan y negocia su renovación

El West Ham United ha movido ficha por Natan de Souza. El conjunto de la Premier League ha presentado al Real Betis Balompié una propuesta formal para hacerse con los servicios del central brasileño mediante una cesión de pago, con compra diferida, que no ha convencido en absoluto a las oficinas verdiblancas.

La oferta del club inglés asciende a 3 millones de euros por la cesión inmediata, más un pago de 33 millones de euros en junio para ejecutar la compra definitiva. Sin embargo, según ha podido saber Diario de Sevilla, el Betis ha rechazado la propuesta al considerar que el valor del futbolista es sensiblemente superior, tanto por su rendimiento actual como por su enorme margen de crecimiento.

Natan, ante los medios de comunicación. / M. C.

Un jugador con mucho crecimiento

En Heliópolis tienen claro que Natan es uno de los grandes activos de futuro de la plantilla. De hecho, como también informa en exclusiva este periódico, el club bético se encuentra inmerso en pleno proceso de renovación del jugador, siguiendo una hoja de ruta similar a la utilizada recientemente con Altimira (abril 2025) y Johnny Cardoso: mejora salarial progresiva y revisión al alza de la cláusula de rescisión. Las partes tienen previsto mantener nuevos encuentros en los próximos días con el objetivo de encarrilar el acuerdo.

El defensor ha recibido interés (como llegan decenas por la mayoría de jugadores de la plantilla) de equipos como Benfica, Bayer Leverkusen y otros tantos equipos italianos a través de varios intermediarios nacionales de la Serie A.

Natan en un encuentro con el Betis en la temporada liguera / EP

El Betis busca blindar a Natan

La postura del Betis es firme. La dirección deportiva considera que, si el central brasileño mantiene la línea ascendente que viene mostrando, puede convertirse en la mayor venta del próximo verano, una operación estratégica clave para el equilibrio económico del club.

Por ahora, el interés del West Ham no ha alterado los planes verdiblancos, que apuestan por blindar a Natan y seguir potenciando su crecimiento antes de sentarse a negociar una salida en condiciones acordes a su verdadero valor de mercado.