Corberán: "El Betis es letal al contraataque"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, aseguró este sábado que "la necesidad de resultados sigue siendo alta" para su equipo pese a las últimas dos victorias consecutivas ante el Getafe y Espanyol en la previa del partido de este domingo ante el Betis en la Cartuja.

"Veo al vestuario igual de unido, a todos nos alegra lo mismo y nos duele lo mismo. Está mentalizado con esa situación, con la necesidad de ganar partidos, competir y conseguir victorias. Mentalizados, comprometidos y unidos", reiteró ante los medios.

El técnico valenciano analizó que el Betis es un grandísimo equipo, como refleja la clasificación: "Es un equipo que ha quedado cuarto en la Liga Europa y está en cuartos de la Copa. Eso habla de su nivel". En ese sentido, destacó que "es un equipo que maneja muy bien los contragolpes pese a que su identidad sea tener el balón, tener pausa y hacer ataques posicionales, pero es letal al contraataque". "Debemos atacar bien desde buenas posiciones y tener una buena vigilancia para poder controlar esos aspectos del juego. Va a ser un partido exigente, cada rival y equipo tenemos nuestra forma de jugar el partido, tenemos que jugar con la misma mentalidad de ir a por el partido, centrándonos en dar lo mejor de nosotros mismos", agregó.

Por último, sobre cómo gestionar los minutos con semana de partido de Copa del Rey en miércoles en Mestalla ante el Athletic y el fin de semana ante el Real Madrid en Mestalla, Corberán dijo que "no es un tópico, es una realidad que el partido que tenemos es el del Betis y no hay partido más importante". "Vamos a Sevilla con la mentalidad de dar lo mejor de nosotros mismos y, una vez que hayamos jugado, el más importante será el siguiente. Nos gusta jugar, es buena noticia que el partido tenga partidos entre semana. A preparar con la mayor rigurosidad partido a partido todos los que tenemos", finalizó.