Pellegrini: "La Liga no se puede dejar de lado"

Manuel Pellegrini confirmó, como ya dijo el jueves tras el encuentro contra el Feyenoord, que no recupera a nadie para la cita en LaLiga de este este domingo frente al Valencia, aunque al menos no tiene nuevas bajas, ya que aunque Fornals se ejercitó al margen está en la convocatoria para la cita en La Cartuja al igual que Bakambu, con el que se negocia para que facilite su salida para poder fichar a un delantero que compita con Cucho Hernández antes del cierre del mercado invernal en la medianoche del lunes al martes próximos.

“Está citado para mañana. Hay recuperaciones más largas y más cortas tras los partidos del día jueves”, explicó sobre el castellonense el propio técnico, quien mientras no le comuniquen lo contrario seguirá contando con Bakambu. El delantero congoleño tiene ofertas de Arabia Saudí, Italia y España, como confirmó Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, el interés por él, pero con contrato hasta final de curso no tiene prisas por moverse, pese a que en el club se le intenta convencer para ello. “Mientras estén aquí están para ser citados, y él va entrar. Le llegan más las críticas porque no estuvo acertado el otro día (en Mendizorroza), pero le pasa a muchos jugadores”, señaló sobre el punta el preparador chileno, que mantienen las ausencias de Bellerín, Junior, Amrabat, Isco, Lo Celso, Riquelme y Cucho Hernández, con la posibilidad de recuperar a estos dos últimos para el duelo contra el Atlético de Madrid del jueves en la Copa del Rey, la última estación de una trilogía de partidos en La Cartuja que arrancó el jueves contra el Feyenoord: “Habíamos hablado que teníamos esta trilogía en tres competiciones. Sorteamos bien el primer desafío, estamos dentro de los ocho primeros en la Europa League y ahora nos toca el segundo paso, que son tres puntos en la Liga que no se pueden dejar de lado. Llegar a semifinales estaría muy bien, pero si te eliminan no puedes dejar de lado la Liga, porque es el camino para volver a Europa. Tras el partido con el Valencia nos centraremos en el del jueves”, indicó Pellegrini en la línea en la que siempre se ha expresado.

El entrenador bético destacó el mérito de haber logrado el billete directo a octavos de final en Europa, porque “era mejor clasificarse dentro de los ocho primeros, pero si no se hubiera hecho era una ronda más, como el año pasado en la Conference League y tampoco era un drama”. “Seguimos vigentes en la Copa y en Liga, a dos puntos del quinto puesto, con 51 puntos por jugarse aún. La ambición interna siempre ha sido muy alta. No somos conformistas, pero tenemos una cuota de realidad que trato de mantener, sobre todo cuando se pierde, porque todos pierden. También cuando se empata como en Oviedo. Los resultado a veces no se dan conforme a lo que se merece el equipo. Luego hay un show mediático fuera que cada uno puede llevar hacia donde quiere”, analizó Pellegrini.

El Ingeniero fue cuestionado también por dos nombres propios, uno de ellos Deossa y su evolución en lo que va de temporada: “Desgraciadamente partió bastante atrasado. Tuvo una lesión larga y no es fácil adaptarse del fútbol mexicano al europeo. Le hemos tratado de dar minutos poco a poco. Tiene mucho potencial, pero aún tiene que mejorar muchísimo”, aseguró al tiempo que se refirió a la mejora de Abde en cuanto a efectividad: “La temporada pasada era el que más oportunidades disponía y el que peor rendimiento en ocasiones convertidas tenía. Ahí se dio cuenta de lo que tenía que mejorar. Es nuestro máximo goleador en la Europa League, es muy joven y con mucho que mejorar en la toma de decisiones y en los metros finales, pero produce mucho e intenta mejorar permanentemente”.

Y sobre el mercado de fichajes no quiso a entrar a hablar de rumores, porque no es algo que lo involucre: “Es un tema que no manejo mucho en estos días. Una cosa es lo que se dice y otra la realidad. Se habla mucho del nueve, pero están Chimy, Bakambu, Cucho, Ruibal… Hay distintas alternativas e igual en otras posiciones hay más carencias por lesiones. Prefiero no hablar de ese tema”, finalizó.