El Betis realiza una oferta por la estrella del Club América, Álvaro Fidalgo

En la noche del último día del mes de enero se ha destapado el tarro de las esencias en clave mercado del Real Betis Balompié. Y es que los compañeros de FOX Sports México publicaron una información que coloca al conjunto verdiblanco y a la Real Sociedad como los dos principales equipos que pujan por el centrocampista hispanomexicano del América, Álvaro Fidalgo. En Heliópolis hay optimismo en poder hacerse con los servicios del centrocampista, pero desde diversos medios sudamericanos insisten en que el equipo escogido es la Real Sociedad.

Lo cierto es que oferta del conjunto heliopolitano existe y esperan que pueda cerrarse, pero hasta la firma, nada es definitivo.

Desde México exponen que el futbolista habría esperado hasta la jornada de este último día del primer mes de 2026 porque justo se cumplirían cinco años desde su llegada, el tiempo exacto para poder ser seleccionado por el combinado nacional mexicano.

De hecho, todo ha saltado cuando el futbolista no ha entrado ni en la convocatoria para el partido del Club América ante el Necaxa. Tiene 28 años y un valor de mercado en Transfermarkt de unos 8,5 millones de euros, terminando contrato en junio de 2026 (en seis meses).

Un elemento curioso además es que comparte agencia con futbolistas como Diego Llorente, de la actual plantilla, o Yeremay Hernández, del Deportivo, con el que se estuvo cerca de alcanzar un acuerdo hace algunos mercados.