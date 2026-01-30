Alineación probable del Betis ante el Valencia: segundo paso de la trilogía

A dos puntos del RCD Espanyol comienza el Betis la jornada 22 de LaLiga y el conjunto perico jugará este viernes ante el Alavés en casa, por lo que quizá pudiese llegar al choque de La Cartuja cinco puntos por encima. Es por eso que el técnico chileno tendrá que elegir el mejor once posible de cara a este trascendental encuentro liguero teniendo en cuenta que el próximo jueves llega, quizá, el partido más importante de la temporada hasta el momento (los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid).

Habrá algunos cambios y rotaciones respecto al partido ante el Feyenoord, pero lo normal es que tampoco sea una auténtica revolución. Las bajas comienzan por Natan de Souza, que se perderá el encuentro por acumulación de amarilla. Además, Héctor Bellerín, Junior Firpo, Amrabat, Isco, Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández son los que ocupan la enfermería.

El posible once de Manuel Pellegrini ante el Valencia este domingo

Pau López apunta a seguir en la portería tras sus buenas actuciones, mientras que en el lateral diestro sí que podría regresar al once Aitor Ruibal después de jugar algunos minutos como delantero en Europa. Bartra y Llorente apuntan a salir de inicio mientras que Ricardo podria tener oportunidad en el lateral zurdo. Marc Roca y Altimira apuntan a repetir en el centro del campo mientras que Fornals estará en la zona de la mediapunta. Antony en derecha, Abde en izquierda y Chimy Ávila serán los que salgan de inicio en la parcela ofensiva.

Por tanto, el posible once de Pellegrini ante el Valencia es el siguiente: Pau López; Aitor, Llorente, Bartra, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Altimira, Fornals; Antony, Abde y Chimy Ávila.