La historia juega a favor del Atleti

Sobredosis de careos con el Atlético de Madrid, ese rival especialmente duro para el Betis, sobre todo desde que Diego Pablo Simeone se hizo cargo de la nave rojiblanca. Curiosamente fue el Betis el que influiría decisivamente para el retorno del Cholo al Calderón. Un 0-2 con goles de Pozuelo y Roque Santa Cruz provocó el cese de Gregorio Manzano y la llegada del argentino a la casa que siempre deseó.

Catorce años lleva en el banquillo atlético y en este tiempo cuenta con un palmarés rotundamente apabullante en sus colisiones con los verdiblancos. Y como si no quieres caldo, dos tazas, el sorteo de Copa los ha emparejado para enfrentarse en la Cartuja tres días antes de que vuelvan a coincidir en el Metropolitano en choque liguero.

Sólo una vez de las ocho en que se emparejaron logró el Betis eliminar a los colchoneros, aunque no siempre fuese en buena lid. Estaba el Cholo en la alineación que había compuesto Radomir Antic en aquella campaña del doblete. Temporada 95-96 con Serra en el banquillo bético y empate en el Calderón con goles de López y Pier para que la euforia bética se desatase con vistas a la vuelta.

Pero en la vuelta, el leonés Rubio Valdivieso se erigiría en protagonista al no expulsar a Molina en el minuto 2 e ignorar un claro penalti de Solozábal a Alfonso. Ganó el Atleti y fue campeón de Copa y de Liga. La historia juega contra el Betis, pero este Betis es algo serio, muy serio.