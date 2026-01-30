Betis-Valencia: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 22 de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este fin de semana una nueva oportunidad para recuperar la quinta plaza o, si el resultado del RCD Espanyol no acompaña, al menos seguir en la carrera y buscar recortarle puntos a los equipos que tienen la plaza Champions en estos momentos. Para este partido ante el Valencia, como ya asumió Manuel Pellegrini va a ser muy difícil recuperar a alguno de los futbolistas que estan lesionados: "Para el domingo contra el Valencia lo veo muy difícil, casi imposible. Para el partido de Copa contra el Atlético de Madrid hay más esperanza. Cucho, Rodrigo Riquelme y Junior Firpo están en la última fase de su recuperación. Vamos a ver cómo evolucionan en los entrenamientos de viernes y sábado, pero soy optimista de que alguno de ellos pueda entrar al menos en la convocatoria de Copa".

La realidad es que las informaciones que llegaban eran cercanas a una posible vuelta del Cucho, aunque fuesen unos minutos, pero tanto en la previa como en el post partido ante el Feyenoord, el chileno se encargó de descartarlo. Igualmente habrá que ver cómo se da el entrenamiento de la mañana de este próximo sábado.

Las fotos del Betis - Feyenoord / Antonio Pizarro

Horario y dónde ver por TV en directo el Betis-Valencia

El partido que enfrentará a los de Corberán y a los de Manuel Pellegrini en la jornada 22 de LaLiga será este domingo 1 de febrero de 2026 en el Estadio de La Cartuja a partir de las 16:15 horas. El encuentro en el que los valencianistas se la juegan por la zona baja de la tabla y los verdiblancos lo hacen en la zona europea podrá verse a través de M+ LaLiga y LaLiga TV Bar.

Guido Rodríguez, ya con la camiseta del Valencia enfundada. / @valenciacf

Guido vuelve a cruzarse en el camino del Betis

El campeón de Copa del Rey con el conjunto verdiblanco ha firmado por el Valencia y este domingo volverá a calzarse las botas en este caso, para enfrentarse al combinado heliopolitano. Tiene muchas ganas del partido. El propio centrocampista de Sáenz Peña (provincia de Buenos Aires), de 31 años, lo ha confesado a su llegada este lunes al aeropuerto valenciano para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje y, tras las palabras de rigor que marca el guion, entró en harina al confesar que "obviamente" había mirado el calendario y que, en el caso de que lo alinee el técnico valencianista, Carlos Corberán, enfrentarse a sus excompañeros el próximo domingo será "algo muy especial" para él y que lo afrontará "de la mejor manera".