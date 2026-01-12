Los partes médicos oficiales de Cucho Hernández y Junior confirman lo esperado

El Betis hizo oficial los partes médicos oficiales de Cucho Hernández y Junior, lesionados el sábado en el partido ante el Oviedo, confirmando, tras las pruebas médicas, las lesiones musculares que los mantendrán en el dique seco hasta casi mitad de febrero.

El delantero colombiano sufrió un pinchazo en una carrera en el Carlos Tartiere y pidió de inmediato el cambio al sentir el problema. Los exámenes a los que se sometió a su vuelta del Principado de Asturias señalaron que el cafetero sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo. Esto supone, como ya es sabido, que el máximo goleador bético podría estar unas cuatro semanas en el dique seco, de forma que se perderá el partido de Copa de octavos de final contra el Elche, las dos próximas citas en la Europa League frente al PAOK y el Feyenoord y los próximos tres encuentros ligueros contra Villarreal, Alaves y Valencia, en ese orden. Dependiendo de su evolución podría volver para el partido contra el Atlético del 7 u 8 de febrero, siendo duda para las siguientes eliminatorias de la Copa del Rey: cuartos de final antes de ese encuentro en el Metropiliotano, enter el 3 y el 5 de febrero; y semifinales, entre el 10 y el 12 de febrero.

El club verdiblanco también anunció la dolencia de Junior, aquejado también en ese partido contra el Oviedo siendo, además, reincidente con los problemas musculares. El internacional dominicano padece una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo. La entidad heliopolotana tampoco estimó un periodo de baja para él señalando que "en ambos casos, su reincorporación al grupo dependerá de su evolución".