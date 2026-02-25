Serra Ferrer ve un derbi “desigual” y califica de “brillante” la temporada del Betis

El ex entrenador (y director deportivo) del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, analizó el próximo derbi sevillano en una extensa entrevista concedida a Radio Marca Sevilla en la que repasó la actualidad verdiblanca y la situación de su eterno rival. Con experiencia sobrada en este tipo de encuentros, el balear aseguró que el duelo del domingo en La Cartuja se presenta con una diferencia notable entre ambos equipos.

Serra Ferrer, que dirigió al Betis en dos etapas, subrayó que el derbi es “el partido más importante para cada afición” y que exige “la mejor versión” de cada futbolista. En este sentido, destacó la importancia del equilibrio emocional y físico, así como la preparación mental de los jugadores para afrontar un choque que “no es uno más” y que requiere máxima concentración durante los 90 minutos.

El técnico elogió la gestión de Manuel Pellegrini al frente del conjunto verdiblanco. A su juicio, el entrenador chileno conoce perfectamente a su plantilla y sabe cómo manejar la presión en partidos de máxima exigencia. “Es un hombre sensato, prudente y muy experimentado”, afirmó, restando importancia a las críticas sobre un posible fin de ciclo.

Sobre la temporada del Betis, fue contundente: la calificó de “brillante”. Destacó la planificación de una plantilla “amplia, equilibrada y capaz”, que ha sabido mantener el nivel pese a las bajas de futbolistas importantes. Además, valoró positivamente la posición del equipo en la zona alta de la clasificación y el trabajo “ordenado y bien ejecutado” del cuerpo técnico.

En contraste, Serra Ferrer reconoció que le ha sorprendido la caída del Sevilla. Aseguró que la diferencia de crecimiento entre ambos clubes en los últimos años es “bestial” y afirmó que actualmente la “precariedad” deportiva está del lado sevillista. No obstante, advirtió de que en un derbi no cabe la confianza y que el Betis deberá rendir a gran nivel si quiere imponerse.

El ex preparador recordó también el histórico 3-3 de 1997, cuando su equipo dejó escapar una ventaja de 3-1 en el minuto 90, una experiencia que calificó como “el mayor cabreo” de su carrera y que utiliza como ejemplo de la necesidad de mantener la concentración hasta el último instante.

En relación al arbitraje, criticó el funcionamiento del VAR por las largas interrupciones que, en su opinión, perjudican el ritmo del partido y generan desconcierto en jugadores, técnicos y aficionados. Asimismo, se refirió a la reciente sanción de Matías Almeyda, admitiendo que él mismo fue un entrenador “muy protestón”, aunque pidió mayor comprensión hacia la tensión que se vive en los banquillos.

Por último, destacó el potencial ofensivo del Betis, especialmente por bandas y por el centro, y pronosticó un encuentro “emocionante”. Como mensaje final al beticismo, lanzó un deseo claro: “Mucho ánimo y mucho Betis”.