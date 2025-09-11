La tarde del miércoles dejó una escena insólita en la Avenida Manuel Siurot de Sevilla. Dos menores de edad fueron sorprendidos circulando en un vehículo que se asemeja a una moto (probablemente eléctrica) sin casco y por el carril central de la vía, en dirección al Hospital Virgen del Rocío.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas, a la altura de un conocido establecimiento de comida rápida. Según Emergencias, se recibió un aviso se recibió sobre las 20:25 horas del 10 de septiembre y fue trasladado a la Policía Local, que se hizo cargo del caso.

La situación fue grabada por el copiloto de un vehículo que circulaba justo detrás de los pequeños y el vídeo no ha tardado en acumular reproducciones en redes sociales.

En la grabación, la conductora del coche pregunta con visible preocupación: "¿Pero vamos a ver a dónde vais?". Los niños, sin mostrar sorpresa, respondieron que se dirigían a su domicilio. Ante el riesgo, los ocupantes del vehículo les advirtieron de que no podían seguir por la carretera y que debían utilizar la acera.

Las imágenes recogen momentos de tensión y miedo entre los pasajeros del coche al ver cómo los menores, casi sin equilibrio, se mantenían en el carril central de la avenida.

Finalmente, tras varios metros de recorrido, los niños cambiaron de carril, aprovecharon una rebaja del bordillo y lograron incorporarse a la acera, sin que se produjeran daños personales ni incidentes mayores.

La rápida difusión del vídeo ha abierto el debate sobre la seguridad vial y el control parental en este tipo de situaciones.