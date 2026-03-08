Almeyda sobre Vargas: "No se sentía con seguridad para este partido, pero en el que viene estará"

Matías Almeyda valoró el empate ante el Rayo Vallecano y destacó que el equipo está progresando en seguridad: “Nosotros venimos demostrando algo más de seguridad y por momentos está bien”.

“Hoy el rival fue muy difícil, tiene movilidad, variantes y te mete gente por el medio. Nos pusimos en ventaja, después fue bastante parejo y estamos sumando. Cuando te pones en ventaja está bien estar viendo los tres puntos, pero el rival hizo un golazo”, resumió.

En cuanto a lo que le falta al equipo, señaló que tienen que “aprovechar esas situaciones” de cara a gol, pero resaltó positivamente el orden que están “encontrando, que es fundamental para mantener la distancia con los de abajo y estar en ese lote de equipos que estamos tan juntos”.

Asimismo, presagió que la recta final de la temporada no será un camino de rosas: “Se hace cada vez más difícil, la exigencia va a ser mayor y los errores se van a pagar muy caro”.

Una de las ausencias del partido fue Rubén Vargas. El suizo fue uno de los descartes, aunque el bonaerense tranquilizó sobre su estado físico: “Para nosotros Rubén puede ser ese jugador que dé un click. Él no se sentía con seguridad para este partido”, aunque anticipó que estará el próximo fin de semana ante el Barcelona en el Camp Nou.

Otro de los nombres sobre los que habló fue César Azpilicueta. El navarro abandonó el terreno de juego con signos de molestias y hoy se sabrá el alcance de su lesión: “Cuando se haga las pruebas pertinentes tendremos bien claro si es un problema grave o no”.

“César para nosotros es muy importante porque habla, ordena, es un cerebro y esperemos tenerlo”, añadió sobre la importancia del exjugador del Chelsea o del Atlético de Madrid, entre otros.

Para acabar, fue cuestionado sobre si está pensando en Europa, ya que el equipo se ha quedado a cinco puntos de la séptima posición, o sóolo en lograr la permanencia: “Pienso en el día a día. Jugamos con un rival que ya todos conocen y no pienso en ninguna de las dos posiciones. Me fijo en que tenemos que sumar y así llegar al puntaje”.