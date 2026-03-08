Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Rayo Vallecano

El Sevilla sumó su cuarta jornada sin perder y eso es una buena noticia, aunque la letra pequeña es que en ese quinteto de partidos hay tres duelos en casa ante equipos como Girona, Alavés y Rayo Vallecano y ninguno acabó en triunfo. El equipo de Matías Almeyda se adelantó muy pronto, con un gran gol de Akor Adams, pero bajó el listón, replegó y le dio la pelota al rival para defenderse con orden. No hay que buscar culplables al empate del Pacha Espino. El Sevilla simplemente no tiene los recursos suficientes para dominar los partidos y convierte sus compromisos en una batalla consigo mismo por competir lo mejor posible y sumar, sumar y sumar.

Vlachodimos Detuvo una muy clara de De Frutos en frío que pudo cambiar la tarde. En el gol, quizá reaccionó un poquito tarde, aunque era difícil.

Nianzou Va sumando minutos y cogiendo confianza, aunque el sevillismo con él en el campo siempre está con el corazon encogido.

Gudelj Tiene sus detractores, muy fieles además, pero el serbio es un referente para sus compañeros ya sea en la defensa como en la medular.

Kike Salas Estuvo cómodo. La defensa sevillista tuvo siempre superioridad numérica con respecto a un ataque en el que estuvo solo De Frutos casi todo el tiempo. Al final cambió el perfil y acabó por la derecha.

Azpilicueta Por su físico, por su capacidad de reacción más lenta, agradece jugar en el carril y no de central. Dio un gran pase a Akor en el gol y de nuevo no pudo acabar el partido.

Agoumé No hubo espacios abiertos y eso le ayudó a mantener el sitio. Trabajó a su ritmo y mantuvo la posición.

Juanlu Era el encargado de poner energía junto a Sow y no se le puede achacar nada. Trabaja y trabaja.

Sow Un partido correcto, aunque fue el que generó el desequilibrio al medir mal en la presión en el gol de Espino.

Oso Lo da todo, arriba y abajo. Esta vez no pudo ser decisivo, pero puso algún buen centro en estrategia y trabajó en todo el pasillo izquierdo

Alexis Sánchez Una pelea que parece que no está, pero que ayuda.

Akor Adams Definió muy bien en el gol, donde Batalla no podía llegar. Después no supo resolver algunas conducciones.

Carmona Almeyda buscó frescura para alguna llegada.

Ejuke Enredado una y otra vez. Con pundonor y compromiso, pero sin pararse a pensar.

Isaac Hizo alguna apertura muy buena y buscó el remate.

Mendy Contención y a aguantar.