Sevilla-Rayo Vallecano de LaLiga, en directo

El Sevilla y el Rayo Vallecano llegan a la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán empatados a puntos en un encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga. El partido estará dirigido por el gallego Muñiz Ruiz, mientras que el encargado del VAR será el tinerfeño Jesús Trujillo.

El equipo sevillista llega tras sumar en los últimos cuatro encuentros y con el subidón después de lograr igualar un 2-0 en casa del eterno rival. Los de Nervión cuentan con cinco puntos de renta sobre los puestos de descenso y una victoria les permitiría ampliar la ventaja hasta los ocho, aunque aún no sería definitiva.

Para esta cita tan importante, Matías Almeyda recupera a un jugador relevante como Rubén Vargas, que podría volver a tener minutos. También regresan Nianzou y Joan Jordán tras cumplir sus respectivas sanciones. Por su parte, Neal Maupay ha causado baja de última hora y, por segundo encuentro consecutivo, se queda fuera de la convocatoria. A estas ausencias se suman las de Marcao, Peque y Suazo, este último por sanción.

Alineaciones probables Sevilla-Rayo Vallecano / Dpto Infografía.

Por su parte, el Rayo Vallecano también llega tras mantenerse invicto en los últimos partidos y con Jorge de Frutos como la principal amenaza del conjunto rayista. Íñigo Pérez podría introducir rotaciones pensando en el encuentro del jueves de Conference League, motivo por el que ha decidido no arriesgar con Pathé Ciss, que finalmente no ha viajado a la capital andaluza.