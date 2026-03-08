Sevilla-Rayo Vallecano: Momento de dar un zarpazo para espantar el miedo

Partido trascendental hoy para el Sevilla ante el Rayo Vallecano para dar un golpetazo sobre los equipos situados en los puestos del descenso. Y es que los de Nervión, que llegan en una buena dinámica tras estar invicto en los últimos cuatro partidos, podrían despegarse aún más de la zona baja e irse hasta los ocho puntos con respecto al Mallorca.

Cierto que sería importante sumar los tres puntos, pero ganar no sería suficiente para alzar las campanas al vuelo porque tras este partido quedarían aún 33 puntos en juego y al menos necesitarán los de Nervión 10 ó 12 para sellar la permanencia, que es el primer objetivo, y ya después se pensará en otras cosas. Esto es algo de lo que están mentalizados tanto entrenador como plantilla.

También es verdad que el equipo ha dado un paso adelante en los últimos encuentros, algo que parece que ven todos, tanto aficionados como los propios jugadores, exceptuando un Matías Almeyda que sigue pensando que el equipo sigue igual, pero que lo único que ha cambiado es que está puntuando.

Ambos equipos llegan en uno de sus mejores momentos del curso, ya que han puntuado en los últimos cuatro partidos

La plantilla viene reforzada moralmente por los últimos resultados y especialmente por ese 2-2 logrado ante el eterno rival y no por ese punto, sino por las sensaciones de que el equipo volvió a reponerse a un 2-0 en contra en el Estadio de la Cartuja y ante una plantilla hecha para competir por Europa. Con casta y coraje el equipo volvió a levantarse en una situación comprometida.

Joaquín Martínez, más conocido como Oso, será una de las novedades en el partido para suplir a Suazo en el lateral izquierdo. El canterano volvió a demostrar que merece más minutos y en el derbi en un partido en el que se juega más con el corazón y la cabeza que con fútbol dio un recital de lo que es defender el escudo del club y llevar el lema del Sevilla nunca se rinde. Y todo eso con el alicantino regresando de una lesión.

El lateral zurdo tendrá una nueva oportunidad ante el Rayo Vallecano, ya que el chileno recibió la quinta amarilla y tendrá que cumplir sanción. Almeyda en la previa al encuentro ya intentó mimar al canterano, aunque también recalcando que debe tener los pies en el suelo.

También se espera más novedades en la zaga porque vuelve Nianzou y todo indica que partirá como titular. Quien apunta a ser el sacrificado es José Ángel Carmona. El natural del Viso del Alcor sigue dejando muchas dudas en el carrilero derecho y después de ser titular en el derbi volvió a tirar al traste otra oportunidad. El visueño volvió a verse superado por Abde y apareció en la fotografía de los dos goles.

Alexis Sánchez e Isaac, ambos tras marcar en el derbi, se disputan un puesto para acompañar a Akor Adams

Podría haber novedades arriba. El otro día fue Alexis Sánchez el elegido, en la posición de enganche, irregular en algunas fases del encuentro, pero nadie duda de la calidad del chileno y metió al Sevilla en el derbi con un remate de plancha que pocos jugadores de esta plantilla podrían ejecutar. Maupay volverá a ser baja y el titular podría ser Isaac, que llega tras no disponer de minutos en los últimos partidos, pero reforzado moralmente tras volver a reencontrarse con el gol en el derbi. En la recámara está Rubén Vargas, la vuelta del suizo supone un soplo de aire para Almeyda de cara a la recta final.

Sevilla y Rayo llegan al patido con los mismos puntos en la clasificación y ambos en buena dinámica tras puntuar en los últimos cuatro partidos, por lo tanto el goal average será otro aliciente en el encuentro, algo que los de Nervión tienen parcialmente ganado tras vencer en Vallecas por 0-1.

Los de Íñigo Pérez viajarán a la ciudad hispalense con un ojo en Sevilla y otro en Turquía pensando en su encuentro de los octavos de final de la Conference League. Un motivo por el que ha dejado entrever el técnico en su rueda de prensa previa al encuentro que podría reservar a Pathe Ciss y a Ilias Akhomach, que acabaron el último partido con molestias.

La gran amenaza se llama Jorge de Frutos, que ha anotado tres goles en los últimos dos encuentros y tiene entre ceja y ceja el Mundial, por lo que buscará seguir ganándose la confianza del seleccionador, Luis de la Fuente.