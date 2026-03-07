Vargas vuelve a una convocatoria del Sevilla y Maupay se cae por lesión

El Sevilla FC ha anunciado la convocatoria de 25 futbolistas de cara al encuentro de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:30 horas) frente al Rayo Vallecano. La gran novedad en la lista es Rubén Vargas, que vuelve a una convocatoria tal y como anunció Matías Almeyda en la rueda de prensa previa. El suizo no entraba en una lista desde el pasado mes de enero, cuando recayó de su lesión en el encuentro ante el Celta de Vigo.

También hay dos noticias positivas más, ya que regresan Tanguy Nianzou y Joan Jordán. Ambos se perdieron el derbi ante el Real Betis por sanción: el francés por acumulación de amonestaciones tras ver la quinta amarilla y el catalán tras ser castigado con dos partidos por su expulsión frente al Deportivo Alavés.

En el capítulo de ausencias destaca la baja de Neal Maupay. Aunque en un primer momento entró en la lista para el derbi, finalmente no se vistió de corto por unas pequeñas molestias. Desde el club se transmitía que iba a estar disponible sin problemas para este encuentro y, de hecho, se le ha visto entrenando con normalidad durante la semana, pero finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria. El Sevilla ha comunicado que su ausencia se debe a un pequeño edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho. A estas dos bajas se une el lesionado Peque, que estará al menos un mes de baja y y Marcao.

Por lo tanto, la lista completa de convocados de Almeyda la integran: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Castrín, Gattoni, Cardoso, Kike Salas, Oso, Gudelj, Agoumé, Mendy, Jordán, Manu Bueno, Sow, Januzaj, Miguel Sierra, Vargas, Ejuke, Alexis, Isaac y Akor.