Muñiz Ruiz, el árbitro que expulsó a Marcao y a Almeyda en el Bernabéu, dirigirá el Sevilla-Rayo

Alejandro Muñiz Ruiz será el encargado de dirigir el partido entre el Sevilla y el Rayo Vallecano este domingo a partir de las 18:30 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El colegiado gallego arbitrará por tercera vez a los de Nervión esta temporada.

La última vez que dirigió al Sevilla fue el pasado mes de diciembre en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que terminó con derrota sevillista por 2-0 ante el Real Madrid y que dejó varias acciones polémicas. En ese partido fue expulsado Matías Almeyda después de que el técnico argentino reclamara en el túnel de vestuarios, durante el descanso, que Rodrygo debería haber visto la segunda tarjeta amarilla. El bonaerense explicó posteriormente al finalizar el partido lo sucedido: “Pedí una falta y cuando me amonestaron pregunté por qué. Luego me dijeron que estaba expulsado. Es triste tanta soberbia”.

En cualquier caso, ambos no coincidirán este domingo en el área técnica, ya que Almeyda no podrá sentarse en el banquillo frente al Rayo Vallecano. El argentino cumplirá el tercero de los siete encuentros de sanción que le fueron impuestos y Javi Martínez lo volverá a sustituir.

Aquella cita en el Bernabéu también dejó la expulsión de Marcao por doble amarilla en el minuto 68, lo que dejó al Sevilla en inferioridad numérica. El central brasileño fue sancionado posteriormente con seis encuentros después de que el colegiado recogiera en el acta lo siguiente: “Una vez expulsado Marcos do Nascimento Teixeira, se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Fillo da puta madre’”.

Balance del Sevilla con Muñiz Ruiz

Además del partido del Bernabéu, el colegiado gallego dirigió esta temporada al Sevilla en la victoria por 4-1 ante el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán, en un encuentro en el que señaló un penalti para cada equipo. El curso pasado también expulsó a Saúl Ñíguez en Son Moix durante el empate sin goles frente al Mallorca. El balance del Sevilla con Muñiz Ruiz es de 11 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, con cinco victorias, tres empates y tres derrotas.