La vida sigue igual para Almeyda en el Sevilla

El Sevilla parece haber dado un paso adelante en los últimos encuentros después de lograr puntuar en los últimos partidos y ampliar la diferencia con el descenso hasta los seis puntos, precisamente los mismos a los que se encuentra del Espanyol, que es séptimo, una posición que el curso pasado dio acceso a la Europa League.

En los últimos encuentros, los de Nervión parecen más ordenados, como demostraron ante el Alavés después de estar tres cuartos del partido en inferioridad numérica o ante el Getafe, frente al que apenas concedieron ocasiones, ayudados por la tempranera expulsión de Djene.

También lo volvieron a demostrar en el derbi, en el que, a pesar de irse al descanso con un 2-0 en contra, el equipo no entró en esa locura que había sucedido en varios partidos este curso y, con orden y tranquilidad, dominó al rival y logró igualar la contienda. Tampoco con el 2-2 el equipo se desordenó en busca de los tres puntos, algo que sí ocurrió ante el Girona y que pudo costar caro de no ser por la parada de Vlachodimos. Es cierto que el elenco de Pellegrini tuvo una clara ocasión con el lanzamiento de Abde, pero fue más por la calidad del extremo marroquí que por una locura de los de Nervión.

Ahora porque puntuamos parece que estamos mucho más ordenados que antes” — Matías Almeyda - Entrenador del Sevilla F.C.

Y es que en esa idea se basó Juanlu el pasado miércoles en la rueda de prensa intersemanal: “Antes, cuando nos poníamos por debajo en el marcador, se veía un equipo desordenado y muy abierto; y ahora tenemos claro que el objetivo tiene que ser el orden, sea como sea, vaya como vaya el resultado. Cuando el partido está cerrado puede pasar cualquier cosa, como el otro día”.

Aunque quien no parece estar de acuerdo con esta idea es Matías Almeyda. El técnico argentino, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo Vallecano, al ser preguntado por si ha modificado el estilo de juego en los últimos partidos, lo negó y dijo que, según su punto de vista, están “iguales, modificando algunas cosas y siendo conscientes de lo que se está jugando aquí”.

El orden en todo la vida es fundamental y en la nuestra juega un factor muy importante” — Matías Almeyda - Entrenador del Sevilla FC

Sobre esta idea siguió el técnico argentino: “Yo me sentaría un día para hablar de orden, táctica, estrategia y puede que me equivoque, pero analizo y estudio todos los partidos más de cuatro veces. Como puntuamos parece que somos más ordenados”, y destacó la importancia de ello: “El orden en todo el aspecto de la vida es fundamental y en situaciones como las que jugamos nosotros juega un factor muy importante, pero no todo es el orden”.

Tampoco cambia su opinión sobre la sanción, de la que ante el Rayo cumplirá su encuentro de sanción –sabiendo que el TAD ha denegado la suspensión cautelar de la sanción, aunque continúa estudiando el recurso y el Sevilla irá a la justia ordinaria– y recalca que debería “mirarlo dentro del terreno de juego y voy a insistir con esto hasta el final”.