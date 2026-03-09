La juez Mercedes Alaya, atrapada en la India por el cierre del espacio aéreo por la guerra en Oriente Próximo

La juez Alaya, con su marido, Jorge Castro, en un acto en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, que instruyó las macrocausas y actualmente preside la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, se encuentra atrapada en Jaipur (India), como consecuencia del cierre del espacio aéreo provocado por la guerra en Oriente Próximo, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La magistrada, que estaba de viaje en la India con su marido, lleva atrapada una semana en la ciudad de Jaipur, a causa de la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán. La juez y su marido, el abogado Jorge Castro, estaban de viaje de placer en la India con un grupo de españoles.

Según ha podido saber, el matrimonio espera poder emprender su regreso a Sevilla hoy mismo o mañana.

El gerente del Hospital Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero, también se encuentra entre los sevillanos atrapados en Asia, concretamente en Sri Lanka, debido al cierre del espacio aéreo en la región. El directivo estaba en India junto a un grupo de españoles cuando surgieron las restricciones, desde donde lamenta que la embajada española no ofrece "soluciones" para organizar su regreso a España.