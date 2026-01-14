Medio Maratón de Sevilla 2026: presentada la medalla con el arco de la Macarena para los más de 20.000 participantes

El Medio Maratón de Sevilla 2026 ha presentado oficialmente la medalla que recibirán los más de 20.000 corredores inscritos en la prueba que se celebrará el próximo domingo 25 de enero de 2025. El diseño de este año incorpora el arco de la Macarena como elemento protagonista, continuando así con la tradición de incluir monumentos emblemáticos de la capital hispalense en este preciado recuerdo para los participantes que completen los 21.097 metros del recorrido renovado.

María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, ha sido la encargada de presentar las medallas junto con Antonio Olivencia, presidente del Club de Atletismo San Pablo, y Mateo Navajas, director de Create Deporte. Durante el acto también se han dado a conocer algunos de los nombres de los más de 30 corredores de élite que competirán en busca de la victoria y de grandes marcas en uno de los trazados más rápidos de España.

El Medio Maratón de Sevilla es una de las pruebas atléticas más importantes del calendario nacional español y una de las competiciones de medio maratón con mayor número de participantes en Europa. La carrera se celebra anualmente en el mes de enero. La prueba se ha consolidado como una de las más rápidas de España debido a su trazado prácticamente llano y las condiciones meteorológicas generalmente favorables del mes de enero en Sevilla. Esto atrae cada año a corredores de élite de todo el mundo que buscan establecer marcas personales o récords. La organización corre a cargo del Club de Atletismo San Pablo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Create Deporte.

El evento deportivo ha realizado cambios significativos en el recorrido para favorecer una salida más fluida mediante oleadas de participantes. Aunque la salida y la meta se mantienen en la glorieta de Buenos Aires, en el paseo de Las Delicias, la dirección inicial será hacia La Palmera, junto al estadio del Real Betis, permitiendo así que los más de 20.000 atletas disfruten de la competición sin aglomeraciones desde el primer metro. La entrada en meta conservará su trazado tradicional tras recorrer todo el casco histórico sevillano.

Favoritos en categoría masculina para batir el récord

En la categoría masculina destaca el etíope Seifu Tura Abdiwak con una marca personal de 58 minutos y 36 segundos, posicionándose como el gran favorito para atacar el récord de la prueba. Los debutantes en Sevilla Owen Korir Kapkama, Getnet Wale Bayabl y Melkeneh Azize Abebe, todos ellos con credenciales para pelear por la victoria, conforman un cartel de primer nivel que promete emociones desde el pistoletazo de salida.

El keniano Jonathan Kipkoech Kamosong, con 1 hora 1 minuto y 25 segundos, el belga Simon Debognies y el italiano Pietro Riva, que acredita 59 minutos y 41 segundos, aspiran a mejorar sus marcas personales y mantenerse en la lucha por el podio hasta los últimos metros de carrera. La prueba contará además con un nutrido grupo de corredores europeos atraídos por las bondades del trazado sevillano para lograr tiempos rápidos.

Entre los representantes del Viejo Continente figuran los franceses Emmanuel Roudolff, Donovan Christien y Fabien Palcau, además del danés Thijs Matthias Nijhuis. En cuanto a los españoles, la atención se centrará en Roberto Alaiz y en el sevillano David Palacios, quien debutará en la distancia del medio maratón en su ciudad natal con el objetivo de realizar una buena marca que le sitúe entre la élite del fondo nacional.

Pugna española en categoría femenina

La competición femenina presenta una esperada batalla entre tres corredoras españolas que llegan a la capital andaluza buscando mejorar sus registros personales. La catalana Marta Galimany se perfila como la principal favorita nacional, seguida de cerca por la tomellosera Alicia Berzosa y la burgalesa Lidia Campo, quienes intentarán aprovechar las características del circuito hispalense para lograr sus mejores tiempos.

Sin embargo, la lucha por la victoria absoluta estará protagonizada por las africanas. La etíope Zeineba Yimer Worku acredita unos estratosféricos 1 hora 5 minutos y 39 segundos, mientras que la keniana Winnie Jepkosgei Kimutai ha corrido en 2025 en 1 hora 7 minutos y 51 segundos. Ambas atletas están llamadas a liderar la prueba y podrían poner en peligro el récord femenino del Medio Maratón de Sevilla.

Entre las europeas con opciones de colarse en el podio destacan la italiana Elisa Palmero y la francesa Melody Julien, esta última ya ganadora de la prueba de 15 kilómetros celebrada en Sevilla en noviembre de 2024. También generan gran expectación los debuts en la distancia de medio maratón de la marroquí Douae Ouboukir el Oihabi y la francesa Celia Tabet, quienes darán el salto a los 21 kilómetros tras destacar en distancias menores.

Modificaciones en el recorrido para mejorar la experiencia

La organización del Medio Maratón de Sevilla 2025 ha implementado cambios en el trazado con el objetivo de mejorar la experiencia de los participantes y evitar las aglomeraciones que se producían en ediciones anteriores durante los primeros kilómetros. El sistema de salida por oleadas requería una modificación en la dirección inicial del recorrido para permitir una distribución más fluida de los más de 20.000 corredores inscritos.

Recorrido y viario del Medio Maratón de Sevilla 2026. / 65

La salida se realizará en dirección hacia La Palmera, donde se encuentra el estadio Benito Villamarín, hogar del Real Betis Balompié. Este cambio permitirá que los corredores se distribuyan de manera más eficiente durante los primeros metros de competición. Una vez completado el circuito, la entrada en meta mantendrá el sentido tradicional tras atravesar todo el centro histórico de la ciudad, ofreciendo a los participantes la posibilidad de correr junto a monumentos emblemáticos como la Giralda, la Torre del Oro o la Plaza de España.

¿Cuál es el récord del Medio Maratón de Sevilla?

Los récords actuales del Medio Maratón de Sevilla podrían estar en peligro en la edición de 2025 debido al altísimo nivel de los participantes confirmados. En categoría masculina, el etíope Seifu Tura Abdiwak, con una marca personal de 58 minutos y 36 segundos, llega con credenciales más que suficientes para intentar batir el registro de la prueba.

En categoría femenina, la etíope Zeineba Yimer Worku, que acredita 1 hora 5 minutos y 39 segundos, y la keniana Winnie Jepkosgei Kimutai, con 1 hora 7 minutos y 51 segundos en lo que va de 2025, son las principales candidatas para establecer una nueva marca de referencia en el trazado sevillano. Las condiciones meteorológicas del mes de enero y el perfil prácticamente llano del recorrido favorecen tradicionalmente la consecución de grandes registros cronométricos.

Homenaje, a través de la medalla, al arco de la Macarena

El diseño de la medalla del Medio Maratón de Sevilla 2025 rinde homenaje al arco de la Macarena, uno de los monumentos más emblemáticos y queridos por los sevillanos. Esta puerta forma parte de la antigua muralla que rodeaba la ciudad y es uno de los tres únicos arcos que se conservan de las primitivas puertas de acceso a Sevilla.

La organización mantiene así la tradición de incluir en el diseño anual de las medallas los monumentos más representativos de la ciudad, ofreciendo a los participantes un recuerdo único de su paso por la capital hispalense. En ediciones anteriores han aparecido otros iconos sevillanos como la Giralda, la Torre del Oro o la Plaza de España, convirtiendo cada medalla en una pieza de colección para los aficionados al running que completan la prueba año tras año.