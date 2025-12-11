Los importantes cambios en el recorrido del Zurich Maratón de Sevilla 2026

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 presentará importantes mejoras para consolidar su recorrido como uno de los más rápidos del mundo. Con el objetivo de hacerlo aún más plano, el trazado experimentará una reducción en el desnivel respecto a ediciones anteriores, reafirmándose como el maratón más llano de Europa y posiblemente del mundo. Estas modificaciones permitirán, además, organizar salidas por oleadas para los corredores populares, garantizando que todos puedan correr a su ritmo desde el inicio, al mismo tiempo que se mantendrán los exitosos servicios de postmeta y ropero. Lo mejor de todo es que no habrá nuevos cortes de tráfico en los días previos a la prueba.

La principal novedad será que la salida y la meta ya no estarán en el mismo punto. La salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Este cambio permitirá organizar varias oleadas de salida, evitando aglomeraciones y permitiendo que cada corredor compita a su propio ritmo desde el primer metro. La meta continuará situándose en el Paseo de Las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires, y los servicios de guardarropas y postmeta seguirán en la zona del Puerto, tal y como se ha venido haciendo con éxito en años anteriores.

Estas modificaciones buscan mejorar la experiencia para los más de 16.500 corredores populares, que se beneficiarán de una mayor comodidad y mejores servicios. Para los cerca de 500 atletas de élite, el nuevo recorrido representará una reducción significativa del desnivel positivo, mejorando aún más un trazado que ya se consideraba ideal para obtener el máximo rendimiento durante los 42,195 km.

Los principales monumentos

El recorrido seguirá pasando por los principales monumentos de la ciudad, como la Torre del Oro, la Maestranza, la Ronda Histórica, y las emblemáticas calles del centro, pero se eliminarán los dos pasos por el túnel de la calle Arjona, las únicas cuestas que afrontaban los maratonianos en ediciones anteriores. Con este cambio, la Ronda Histórica tendrá más protagonismo, y se incrementarán hasta 4 puntos adicionales de animación en zonas clave como la Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.

El recorrido completo de los 42,195 metros comenzará en la Avenida de María Luisa y atravesará diversas calles emblemáticas, como Menéndez Pelayo, Recaredo, Ronda de Capuchinos, Resolana, Torneo, Arjona, Las Delicias, el Puente de San Telmo, República Argentina, y muchas otras, para finalmente terminar en el Paseo de las Delicias.

17.000 corredores

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 contará con un récord de 17.000 participantes, lo que supone un aumento de 3.000 corredores respecto a 2025.

La delegada de Deporte, María Tena, ha subrayado que "Sevilla es la ciudad mejor preparada del sur de Europa para acoger grandes eventos deportivos. El Maratón es una de las citas más importantes del año en términos de afluencia de público e impacto económico, por lo que estamos trabajando continuamente para mejorar lo que ya es uno de los maratones más destacados del mundo".

Tena también ha destacado que el Ayuntamiento está trabajando para convertir el Zurich Maratón de Sevilla en un evento que se pueda disfrutar a lo largo de todo el año. "Estamos explorando la posibilidad de ampliar las actividades paralelas, como charlas técnicas y talleres sobre nutrición, salud y cardiología, así como potenciar los planes de entrenamiento, concursos de dibujo para los escolares y concursos de fotografía para aficionados", agregó.