Pellegrini: "Fuimos sintiendo el desgaste de la semana durante el partido"

Una nueva derrota, sólo cuatro días después de la encajada en Grecia ante el PAOK de Salónica en la Europa League, dejó muy malas sensaciones en el beticismo en general y también en el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini.

El equipo verdiblanco no compitió en Mendizorroza, no reaccionó en una noche muy desapacible y encajó dos goles en dos despistes de la defensa en el comienzo de los dos periodos. El chileno no ponía excusas, pero recordaba que ciertas cuestiones puntuales habían sido claves para el derarrollo del encuentro.

“Hicimos un partido en el que al minito ya se pusieron en ventaja y lo mismo sucedió en el segundo tiempo. En el primetro logramos igualarlo en juego, tuvimos oportunidades, pero en el segundo lo acusamos, pagamos el esfuerzo del jueves y el Alaves fue un digno merecedor del triunfo”, empezó diciendo el Ingeniero en la rueda de prensa.

Pellegrini siguió abundando en el desgaste en una semana difícil cuando le preguntaron por una explicación ante el cambio radical y el bajón en el rendimiento. “La explicación es por distintos motivos. Jugamos un partido el jueves con viaje incluido, llegamos el viernes a las cinco de la tarde, recuperamos y viajamos el sábado, para jugar hoy y con 8 bajas en el equipo. Fuimos sintiendo el desgaste durante el partido”, agregó.

El técnico fue preguntado por el estado de Abde y de Antony, que se fueron con molestias y también con enfado. “Abde la verdad es que no se sabe qué es lo que tiene. Mañana veremos con el médico si habrá sido unas molestias o una lesión, lo veremos malana. Antony se fue molesto por el partido y por alguna molestia, tenía dolor...”.

Pero el chileno podía olvidar los despistes atrás que costaron los goles. “Hubo otra vez desconcentraciones defensivas nos pasaron factura. Y lo habíamos hablado, que ellos metían muchos centros y que tienen dos jugadores de área. Fue una losa encima que fue para nosotros muy difícil sacarnos. En la segunda parte no pudimos por el desgaste”.

A Pellegrini también le comentaron el debut de Iván Corralejo. “Es importante que debuten canteranos, pero no es lo más importate, lo más importante es el resultado. No es fácil sdacar los puntos de visita. Era importante seguir manteniendo la línea de puntuar a la vez que recuperábamos jugadores porque no es normal estar con 8 ó 9 lesionados”, puntualizaba.

El chileno eludió preguntas sobre los posibles refuerzos. “No hablo de especulaciones. No me tienen que preguntar a mí”, zanjó y fue muy claro ante una pregunta fuera de lugar en la que se le planteó si este resultado le hacía pensar que lo mejor era “centrarse en los partidos de entre semana”. “No sé por qué motivo vamos a pensar solamente en los partidos entre semana –contestó– Está la quinta plaza que dependiendo de los puntos que tengan los equipos españoles puede dar una plaza para la Champions, está la Copa, que podemos hacer un buen papel y tenemos tres competiciones en las que pensar”.

Por último, Pellegrini duda que pueda recuperar a algún lesionado para el próximo partido el jueves ante el Feyenoord. “Tendremos que verlo mañana con el cuerpo medico, pero en principio me parece difí cil”, terminó.