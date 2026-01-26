Ecologistas en Acción avisa de que la provincia de Sevilla incumple la gestión de biorresiduos desde 2022

Ecologistas en Acción ha avisado del incumplimiento desde hace más de tres años de la recogida separada de los biorresiduos (destinados al contenedor marrón) que marca la ley por parte de los municipios de más de 5.000 habitantes. Ante la vulneración generalizada de las obligaciones establecidas por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la organización ecologista ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla información detallada sobre la recogida de los residuos municipales por parte de estos ayuntamientos.

La ley obliga, desde el 1 de julio de 2022, a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de los biorresiduos (la fracción orgánica de los residuos), ya sea mediante sistemas puerta a puerta o a través del denominado quinto contenedor con control de usuario. Asimismo, la ley establece que las entidades locales deben fijar una tasa de residuos basada en la cantidad generada, que refleje el coste real de todas las operaciones de gestión, incluyendo recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos, campañas de concienciación y otros gastos asociados.

La legislación también exige que exista una red suficiente de recogida, con puntos limpios u otros sistemas alternativos que permitan la entrega gratuita de residuos especiales, y que las autoridades competentes elaboren y publiquen anualmente informes de coyuntura sobre la producción y gestión de residuos. Estos informes deben incluir datos sobre su procedencia, tratamiento, destino final, costes económicos y grado de cumplimiento de los objetivos de prevención, y estar disponibles para la ciudadanía.

Ecologistas en Acción denuncia que, a día de hoy, esta información no es pública en la mayoría de los municipios. Por este motivo, la organización ha solicitado a la Diputación de Sevilla datos concretos relativos a la cantidad de residuos generados, los costes de su gestión, la recaudación de la tasa de basura, los sistemas de recogida separada de biorresiduos implantados, la actualización de las ordenanzas municipales de residuos y la adecuación de los convenios con Ecoembes para que se hagan cargo de todos los costes de recogida de envases, tal como establece la normativa vigente.

Finalmente, Ecologistas en Acción recuerda que la nueva tasa de basuras debe depender de la cantidad de residuos generados en cada vivienda. Este sistema permitiría incentivar la reducción y correcta separación de residuos y evitaría que los ayuntamientos sigan asumiendo estos costes con recursos propios, en detrimento de otros servicios municipales.