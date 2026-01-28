Maupay y el Sevilla, una simbiosis de pura necesidad

El Sevilla hizo oficial anoche el fichaje de Neal Maupay (Versalles, 14-08-1996), un delantero francés con nacionalidad argentina por parte de madre -lo que ayudará a su rápida adaptación- que necesita reconducir su carrera. Es el perfil de fichajes al que puede acceder el club de Nervión por la precariedad económica que viene arrastrando y que el comité de dirección quiere ir paliando con refuerzos sin coste de adquisición.

Maupay llega cedido del Olympique de Marsella, que ha incluido en el contrato de préstamo una opción de compra de 5 millones de euros, uno más de la que ejecutó el club de la Provenza este verano después de haberlo tenido cedido por el Everton la pasada campaña. La operación ha requerido otra doble gestión: la cesión de Alfon y la baja médica de Marcao.

Tal es la situación del Sevilla de hogaño. Para fichar a un delantero cedido de 29 años tiene que dar de baja en la nómina de su plantilla a dos futbolistas. Pero el límite salarial que impone LaLiga, al tener excedido el gasto en la plantilla inscribible el club de Nervión, sólo permite reinvertir un 40% de las fichas de los jugadores que salen en nuevas adquisiciones.

La apuesta de Antonio Cordón tiene una clara lectura deportiva con la necesidad que tiene Matías Almeyda de dotar de más llegada y gol por dentro. Y también con el giro hacia un dibujo con carrileros en lugar de extremos. Por ahí se explica la premura en realizar la cesión de Alfon al Villarreal en cuanto Marcelino apostó por el albaceteño para paliar las salidas invernales de Akhomach y Solomon.

Almeyda necesitaba perentoriamente más llegada, más área, más gol. Y Cordón le ha buscado un delantero centro que puede actuar de segundo punta, como acompañante ora de Akor Adams ora de Isaac, dos futbolistas de perfil más físico, de más potencia y presencia física.

Maupay fue vinculado al Sevilla en 2019, tras triunfar con el Brentford en la Championship (segunda inglesa), antes de firmar por el Brighton, que pagó por él cuando tenía 22 años 16 millones de euros. Tres veranos después, en 2022, fue el Everton el que lo adquirió del Brighton por 12 millones de euros. Y en 2024 se marchó al Marsella, con la fórmula de compra aplazada y ejecutada por 4 millones en 2025 tras un primer año de cesión. Sin embargo no ha tenido continuidad con el técnico Roberto de Zerbi, hasta el punto de que el Marsella le ha dado la baja en la Champions este mes de enero. Y ahí vio la ocasión Cordón de intentar que recondujese su carrera en un Sevilla en precario. Una especie de simbiosis de necesidad compartida.

Al menos, tiene una vasta experiencia en la liga más exigente del mundo. En la Premier League acumula 160 partidos, en los que ha marcado en los tres equipos que ha militado allí 33 goles y ha dado 11 asistencias, sin llegar a cuajar en ninguno, ni siquiera en el Brentford, el club en el que eclosionó, cuando se lo cedió el Everton en la 23-24.

En todos estos equipos Maupay ha dejado algunas pinceladas de sus cualidades. Se trata de un delantero dinámico y de rapidez de movimientos, agresivo para la presión y las apariciones en el área. Un delantero centro fuerte pero sin envergadura (1,71 metros) que juega fuera del área y que en el área sabe moverse con intuición.

Ambidiestro en el remate en el área, no esquiva la definición con la zurda si está perfilado hacia su pierna menos buena, tanto para golpeos de potencia como de toque. Y también es, o fue, un delantero para balones sueltos, segundas jugadas y transiciones rápidas, para aprovechar la caída del balón como satélite de otro 9 de referencia.

Eso es la teoría sobre su pasado más o menos reciente. Esta temporada apenas había actuado en un par de partidos de la Copa de Francia e incluso jugó un partido con el filial del Marsella. La pasada campaña sí jugó 22 partidos de la Ligue 1 (4 goles). Habrá que ver en qué estado de forma llega para ayudar desde ya al Sevilla. Quizá su mejor referencia sea el trienio en el Brighton entre 2019 y 2022: 102 partidos de la Premier League, con 26 goles y 7 asistencias. Tampoco es para tirar cohetes, pero es lo que Cordón puede darle a Almeyda con la esperanza de que aporte su granito de arena. Desde hoy se pondrá a sus órdenes con esa idea.