La borrasca 'Joseph' desborda el arroyo Miraflores y pone en peligro una urbanización de Valdezorras

Los vecinos de Vistahermosa, que pertenece a la barriada de Valdezorras y se encuentra en la linde con el término municipal de La Rinconada, están sufriendo de nuevo las consecuencias de una fuerte borrasca, en este caso Joseph, y de la pésima urbanización de la zona, con calles sin asfaltar ni tan siquiera alcantarillas. Las abundantes lluvias caídas durante la madrugada de este miércoles han vuelto a provocar el desbordamiento del arroyo Miraflores, como ya sucedió en marzo de 2025, y la llegada en tromba de grandes cantidades de agua que están subiendo hacia las casas que forman este pequeño núcleo residencial.

"La situación es tercermundista", denuncia la junta de la asociación de vecinos, que precisamente este martes acudió al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Allí no pudieron intervenir, pero después sí se reunieron con el delegado Juan de la Rosa, quien les comunicó que la urbanización está en sus planes pero que están pendientes de que haya una asignación presupuestaria. "El barrio lo tienen que urbanizar, asfaltar y poner las cunetas. Pagamos por un suelo urbano pero no vivimos en un suelo urbano, estamos abandonados", lamenta la asociación después de una mañana en la que el agua sigue acercándose hacia los inmuebles más próximos al arroyo.

"Ha estado lloviendo toda la noche y cuando se abren las compuertas del arroyo, que viene de Carmona, nosotros nos llevamos la peor parte porque no tenemos muro de contención ni alcantarillado", explica también la junta, que habla de "gente incomunicada" y "caminos intransitables". La situación es especialmente grave en la calle Douglas, que es "la última que comunica con el arroyo", ya que "el canal viene subiendo por ahí" y hay vecinos que desde el mediodía tienen el agua casi en la puerta de sus domicilios.

De momento, el contacto entre los vecinos y las autoridades se reduce al aviso que ya tiene Protección Civil. Y, mientras tanto, los residentes han tenido que tirar de su propia iniciativa y sus propios medios para intentar al menos que el agua circule y no obstaculice por completo la única vía de entrada y salida, que es precisamente la calle Douglas. Así, un vecino ha empleado su tractor para apartar las grandes ramas de los eucaliptos que jalonan la cuneta de esa vía y que estaban reteniendo el agua suficiente para hacer inviable la circulación.

El alquitrán que el Ayuntamiento puso en la calle Douglas en noviembre de 2025 ya está levantado o resquebrajado. / M.G.

El problema, de todas formas, va más allá de lo que suceda mientras 'Joseph' siga descargando. Tras lo ocurrido en marzo del año pasado, la urbanización tuvo que esperar al otoño para que el Ayuntamiento adoptase alguna medida preventiva. Representantes del Consistorio visitaron la zona el 30 de octubre y dos semanas después, el 12 de noviembre, se alquitranó la parte de la calle Douglas que conduce al arroyo y pasa por encima y se rellenó con "dos camiones de chinos" tanto esa vía como Carabelle y Concorde, que son las otras que permiten salir al Camino de los Indios. Pero no sirvió de mucho. En diciembre llovió otra vez con fuerza, se repitió la riada y "se volvió a levantar todo", recuerda la asociación. La consecuencia es que las calles no sólo están igual que antes, sino "cada vez peor" porque "cada vez que llueve aparecen socavones que no se arreglan".

Lo que reclama Vistahermosa, en definitiva, es que "al igual que Aeropuerto Viejo y El Gordillo", esa zona de Sevilla "sea urbanizada, con alcantarillado, cunetas y calles alquitranadas". "No pedimos más, sólo que los vecinos puedan salir de sus casas. Aprovechamos estas desgracias para pedirlo pero es que nos hace falta. Si no, no nos escuchan", sentencian los representantes de la urbanización.