Feijóo dice que "los andaluces no saben contar" y desata una oleada de reacciones: de María Jesús Montero a Alejandro Sanz

Las palabras que pronunció Alberto Núñez Feijóo en la cena de Navidad del Partido Popular (PP) han provocado una oleada de reacciones dentro y fuera del ámbito político. Durante el encuentro, celebrado el pasado lunes en Madrid, el líder del PP hizo un comentario sobre Andalucía que no ha pasado desapercibido. Así, son numerosos los rostros conocidos y los ciudadanos que han decidido responder a través de las redes sociales.

En su intervención, Feijóo defendió que Galicia, la comunidad de la que procede, es la que cuenta con más kilómetros de litoral en España. Sin embargo, el argumento vino acompañado por una frase que muchos han interpretado como ofensiva. "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa", sentenció. El dirigente popular desató así la polémica y, desde entonces, la indignación se ha extendido especialmente en Andalucía.

Reacciones al desafortunado comentario de Feijóo: "Sí sabemos contar, señor Feijóo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado sus palabras de "falta de respeto". Lo ha hecho a través de la red social X, donde también le ha increpado a nivel político. "Los andaluces sí sabemos contar, señor Feijóo. Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonillo le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía", asevera.

Su voz no ha sido la única en alzarse indignada. Desde el PSOE de Andalucía, consideran el comentario de Feijóo "un insulto" hacia los andaluces; e incluso la delegación territorial de VOX ha compartido en X sus impresiones al respecto. "Dice Feijóo que los andaluces 'no saben contar'. Sí sabemos contar, Alberto. Por eso contigo no contamos para nada", asegura la formación parlamentaria.

También Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha respondido de manera tajante: "Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2371 afectadas. Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP. Los andaluces también".

De Alejandro Sanz a Malacara: "Así cuentan en Andalucía"

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo rápidamente han cruzado las fronteras del ámbito político para adentrarse en el terreno artístico y social. Así, Alejandro Sanz no ha dudado en ofrecer su ingeniosa respuesta poniendo en valor la cultura de Andalucía. El cantante, que pasó una gran parte de su infancia en Algeciras (Cádiz), mantiene un fuerte vínculo desde entonces con la región. Por ello, en su comentario hace alusión directa al compás de la música típica andaluza: "Uno dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así cuentan en Andalucía".

Mientras tanto, hay quien se lo ha tomado con un toque de humor. Es el caso de Lucas Melón, más conocido en redes sociales como Malacara (@malacarasev). "Uno, dos, tres, cuarenta y ocho...", enumera en un reel que ha compartido a través de Instagram, donde simula equivocarse al contar.

Como podemos ver, el desafortunado comentario de Feijóo no ha pasado desapercibido; y las respuestas navegan desde la política hasta las bromas cargadas de ironía. "Yo le voy a pedir a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, poder cenar un día con la persona que le hace los discursos", asegura otro usuario de X.