El brutal asesinato de La Algaba no tiene parangón en la historia criminal mundial

El asesinato de Ana Isabel en La Algaba de 480 cuchilladas es un brutal crimen que prácticamente no tiene paragón en la historia criminal no sólo de España, sino a nivel internacional, y ni siquiera se aproximan al nivel de ensañamiento que se atribuye al ahora detenido, David A. S. De hecho, el antecedente que más se le acerca es el asesinato que tuvo lugar en marzo de 2019 en un suburbio de la periferia de Buenos Aires (Argentina), donde una mujer, Paola Córdoba, por entonces de 38 años, apuñaló a su marido, Alberto Naiaretti, de 48 años, con un total de 185 puñaladas, una noticia que entonces conmocionó al país argentino.

Según los vecinos del barrio de José C. Paz, el marido estaba abusando de su hija de 18 años, y la madre había vivido un infierno durante 23 años, después de que Alberto Naiaretti se la llevara de su casa cuando tenía 15 años y la aisló de su familia y amigos. Con este crimen, la Policía argentina tuvo que actualizar sus registros, una vez que este crimen superó a otro que había tenido lugar en 1996 y donde una persona falleció tras recibir 113 puñaladas.

A nivel nacional, hay varios casos donde se han registrados cifras récords de heridas con armas blancas infligidas a las víctimas. Uno de ellos se produjo en junio de 2022 en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde la Policía halló los cadáveres de un matrimonio. La mujer, de 53 años, había recibido más de cien puñaladas repartidas por todo el cuerpo. Una de ellas le perforó el pulmón y la otra le afectó la arteria carótida y la vena yugular. Ambas lesiones pudieron ser mortales de necesidad, aunque la causa definitiva fue el desangramiento como consecuencia de las múltiples heridas, según han informado este jueves fuentes de la Policía Nacional. Se trataba de un crimen machista, en el que el marido de la víctima la mató asestándole múltiples cuchilladas y dándole golpes en la cabeza, y luego se quitó la vida.

El cadáver del presunto agresor presentaba tres autopinchazos, uno de ellos profundo y dos más superficiales, y una sobredosis de metadona. La causa de la muerte fue una combinación de ambas circunstancias. El cuerpo del hombre fue hallado en la cama y el de la mujer en el suelo de la habitación.

Y un tercer caso es el doble crimen de Almonte (Huelva), en el que con una crueldad igualmente desmedida, 151 cuchilladas acabaron con las vidas de Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de 8, en su domicilio el 27 de abril de 2013. Tras una larga investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al compañero sentimental de Marianela Olmedo, esposa y madre de los asesinados, como presunto autor de la masacre. Un jurado popular y luego el Tribunal Supremo, confirmaron la absolución del único acusado por este doble crimen de Almonte.