Lotería de Navidad 2025: horarios, premios y cómo seguir el sorteo desde Sevilla

Comienza la cuenta atrás para la Lotería de Navidad 2025, uno de los eventos más esperados del año en España. Este sorteo, que se celebra cada 22 de diciembre, no solo reparte millones de euros, sino que también es sinónimo de ilusión, esperanza y alegría en miles de hogares españoles.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año tendrá lugar el lunes 22 de diciembre a partir de las 9:00 horas desde el Teatro Real de Madrid, siguiendo la histórica tradición que se mantiene desde hace más de dos siglos.

Horario del Sorteo

El sorteo comenzará oficialmente a las 9:00 de la mañana del lunes 22 de diciembre. Como es habitual, la jornada se prolonga durante varias horas, con el clásico sistema de extracción de bolas que reparte los premios entre los afortunados décimos.

Premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, superando en 70 millones la cifra del año pasado.

Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, lo que configura una emisión de 198 series, cinco más que en la edición anterior. Cada serie consta de 100.000 números, elevando el total emitido a 3.960 millones de euros. De este importe global, el 70% se destinará directamente a premios, lo que permite que la bolsa total a repartir alcance los 2.772 millones de euros.

Este año se mantiene el precio del décimo en 20 euros, así como los importes de los principales premios:

Primer premio (‘Gordo’ de Navidad): 4 millones de euros por serie (400.000 por décimo).

4 millones de euros por serie (400.000 por décimo). Segundo premio: 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo).

1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo). Tercer premio: 500.000 euros por serie (50.000 por décimo).

500.000 euros por serie (50.000 por décimo). Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie (20.000 por décimo).

200.000 euros por serie (20.000 por décimo). Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie (6.000 por décimo).

Además, el sorteo contempla la pedrea, el premio más común, que agracia a 1.794 números con 1.000 euros por billete (100 por décimo). También existen otros premios menores por aproximaciones, centenas y las dos últimas cifras de los tres premios principales. Por ejemplo, los números anterior y posterior al Gordo recibirán 20.000 euros por billete.

Cómo seguir el sorteo desde Sevilla

Los sevillanos podrán seguir el Sorteo de Navidad 2025 en directo a través de La 1 de RTVE y RTVE Play, desde las 9:00 horas. Además, Diario de Sevilla realizará una cobertura completa y en tiempo real del evento, disponible en su web y en redes sociales como Instagram, Facebook, X y WhatsApp, permitiendo a los lectores estar al tanto de cada número premiado y de la emoción que se vive en toda España.