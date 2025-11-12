Lotería de Navidad: Los andaluces gastarán 64 euros de media este año

Los andaluces destinarán una media de 64,05 euros por persona al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2025, situándose por debajo de la media nacional establecida en 76,08 euros. Según datos oficiales publicados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la comunidad andaluza alcanzará una previsión de gasto global de 552 millones de euros, lo que representa la distribución de 2.760.254 billetes en toda la región.

Esta cifra supone un incremento de 3,04 euros respecto al año anterior, cuando el gasto medio por habitante en Andalucía se situó en 61,01 euros. No obstante, estas estimaciones se basan en la consignación que realiza SELAE al distribuir los boletos entre las administraciones, por lo que el dato definitivo se conocerá una vez computadas las devoluciones de décimos no vendidos tras finalizar la campaña del sorteo navideño.

El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025 repartirá premios por valor de 2.772 millones de euros en toda España, lo que representa un aumento de 70 millones respecto al año pasado. Con una emisión total de 198 series (cinco más que en 2024) y 100.000 números por serie, el valor total de los décimos puestos a la venta alcanza los 3.960 millones de euros, destinándose un 70% a premios.

Distribución del gasto por provincias andaluzas

El análisis provincial del gasto en Lotería de Navidad en Andalucía revela importantes diferencias territoriales. Sevilla lidera el ranking con una consignación de 116.512.800 euros, lo que equivale a un gasto medio por habitante de 59,21 euros y un total de 582.564 billetes distribuidos. Le sigue Málaga, con 106.910.000 euros consignados, una media de 60,29 euros por persona y 534.550 billetes.

Granada ocupa el tercer puesto en el gasto regional con 73.035.400 euros, alcanzando la mayor media por habitante de todas las provincias andaluzas: 77,93 euros, correspondientes a 365.177 billetes. Cádiz se sitúa en cuarta posición con una consignación de 69.241.800 euros, un gasto medio por habitante de 55,20 euros y 346.209 billetes distribuidos.

Almería, con 59.189.800 euros y 77,57 euros por habitante (295.949 billetes), ocupa el quinto lugar, seguida de Córdoba, que destinará 53.153.600 euros, equivalentes a 68,84 euros por persona y 265.768 billetes. La provincia de Jaén, con un gasto medio por habitante de 82,34 euros (el más alto de Andalucía), asigna 50.940.800 euros a este sorteo, correspondientes a 254.704 billetes. Cierra la lista Huelva, con la menor consignación: 23.066.600 euros, 43,24 euros por habitante y 115.333 billetes.

Comparativa con otras comunidades autónomas

En el contexto nacional, Andalucía se sitúa entre las comunidades con menor gasto per cápita en el Sorteo de Navidad. Castilla y León encabeza el ranking nacional con 121,28 euros de media por habitante, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros) y Cantabria (101,98 euros). También superan la media nacional el País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), la Comunidad de Madrid (85,19 euros), la Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta registran los menores gastos medios por habitante, con 17,32 y 19,10 euros respectivamente. Por debajo de Andalucía (64,05 euros) se encuentran también Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros) y Navarra (58,62 euros), mientras que Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros) presentan cifras ligeramente superiores.

Respecto al volumen total de consignación, Madrid lidera el ranking nacional con 596.456.600 euros, seguida precisamente de Andalucía con 552.050.800 euros. A continuación se sitúan Cataluña con 458.448.600 euros y la Comunidad Valenciana con 452.822.800 euros. En el lado contrario, además de Ceuta y Melilla, las comunidades con menor consignación son La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros) y Baleares (52.452.000 euros).

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

La próxima edición del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará como es tradicional el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, repartirá premios por valor de 2.772 millones de euros, lo que supone un incremento de 70 millones respecto a la edición anterior. La emisión de este año consta de 198 series (cinco más que en 2024), con 100.000 números cada una, alcanzando un valor total de 3.960 millones de euros, de los cuales el 70% se destinará a premios.

El primer premio, conocido popularmente como "el Gordo", mantiene su cuantía de 4 millones de euros por serie (400.000 euros al décimo), mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero ofrece 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo). Completan los premios principales dos cuartos premios de 200.000 euros por serie (20.000 euros al décimo) y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie (6.000 euros al décimo).

¿Qué factores influyen en el gasto en Lotería de Navidad?

Diversos factores socioeconómicos y culturales explican las diferencias territoriales en el gasto en Lotería de Navidad. La tradición y arraigo del sorteo en determinadas regiones, especialmente en la zona centro y norte peninsular, justifica en parte los mayores niveles de gasto en comunidades como Castilla y León o Asturias. También influyen factores como el nivel de renta disponible, la densidad de administraciones de lotería o incluso elementos demográficos como el envejecimiento poblacional.

En Andalucía, el incremento del gasto medio respecto al año anterior (de 61,01 a 64,05 euros) puede interpretarse como una señal de recuperación económica y mayor confianza de los consumidores, aunque la comunidad sigue situándose por debajo de la media nacional. Las diferencias interprovinciales dentro de la región también responden a factores similares, destacando el caso de Jaén, que presenta el mayor gasto per cápita pese a no ser la provincia con mayor renta media de la comunidad.

El Sorteo Extraordinario de Navidad constituye no solo un evento económico de primera magnitud, sino también un fenómeno social y cultural profundamente arraigado en la tradición española. Con más de dos siglos de historia, este sorteo moviliza cada año miles de millones de euros y genera enormes expectativas entre la población, representando para muchos españoles el inicio oficial de las celebraciones navideñas.