Ya está aquí el esperado anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Aunque los décimos pueden adquirirse desde el pasado 1 de julio en todas las administraciones, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha dado el auténtico pistoletazo de salida a una de las tradiciones más entrañables del año: el lanzamiento del clásico spot navideño.

En esta ocasión, el anuncio —titulado Décimo enmarcado— nos presenta un cuento de Navidad lleno de espíritu solidario. La historia comienza con una pareja que, durante un paseo por el Rastro de Madrid, compra un décimo antiguo cuidadosamente enmarcado. Intrigada por la fecha y el número, la protagonista se embarca en una búsqueda para descubrir quién fue su dueño original y por qué aquel boleto del año 1995 fue conservado de una forma tan especial.

A medida que avanza la trama, la protagonista no solo logra encontrar al legítimo propietario del décimo, sino que también descubre la conmovedora historia que se esconde detrás de él, recordando al espectador que el verdadero valor de la Lotería de Navidad va mucho más allá del premio: está en las personas, en la memoria compartida y en los lazos que nos unen.

El spot, creado por la agencia Proximity, fue rodado el pasado mes de octubre en diferentes localizaciones de Madrid. Con esta pieza, la Lotería de Navidad vuelve a apostar por un relato humano y universal, alejándose de la actualidad inmediata para centrarse en lo que verdaderamente importa en estas fechas: la empatía, la generosidad y la magia de compartir.