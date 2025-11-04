Los loteros quieren que suba el precio de los décimos de Lotería de 20 a 25 euros

Los loteros han pedido este martes a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) una subida del premio del sorteo de Navidad, que se equipare la comisión con el resto de sorteos y un incremento del precio por décimo de 20 a 25 euros.

Son algunas de las demandas planteadas este martes por la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), que integra una red de más de 4.100 administraciones, cuyo presidente, Borja Muñiz, ha alertado de que la rentabilidad de los puntos de venta está en riesgo por la reducción del público presencial, mientras crecen los canales digitales.

El colectivo mayoritario de los loteros ha reclamado que el Gordo pase de 400.000 euros por décimo a 500.000 euros, una cuantía que considera se ajusta a la inflación; incremento que se aplicaría de manera proporcional al resto de los premios. Además, propone que la comisión del Sorteo de Navidad aumente del 4,5% al 6%, el mismo porcentaje que se aplica en los 102 sorteos de lotería restantes que se celebran a lo largo del año.

La mitad de los loteros han reducido sus beneficios

ANAPAL ha presentado una encuesta que ha realizado durante el pasado mes de septiembre a 283 administradores de lotería de toda España, en la que se analiza la situación actual del sector desde el punto de vista económico, así como las reivindicaciones del colectivo que integra la red de ventas de Loterías del Estado. Según los resultados, el 52,7% de los loteros afirma que sus beneficios han disminuido, mientras que solo un 8,1% asegura haberlos incrementado. Por su parte, un 40,3% mantiene sus ingresos estables, aunque, según advierte el colectivo, esta estabilidad "no siempre implica una situación económica real de equilibrio".

En cuanto a los principales problemas que afectan a las administraciones, el 91% de los loteros identifica las comisiones insuficientes como las mayores de sus limitaciones. Aunque también mencionan la carga administrativa excesiva, falta de apoyo institucional y la pérdida de ventas frente a canales digitales. El vicepresidente de ANAPAL, Jorge Anta, ha incidido en la importancia de equiparar las comisiones: "Es el sorteo del año que más trabajo nos da, lo tenemos que compaginar con todos lo demás y sin embargo, tenemos la comisión más baja, por tanto la rentabilidad y el beneficio es más bajo".

Todo esto teniendo en cuenta que 67 % de las administraciones declara, según el colectivo, que el sorteo de Navidad supone entre el 40 y el 80 % de sus ventas anuales, lo que demuestra que es un "pilar absoluto del modelo de negocio". Los loteros recuerdan que el precio por décimo lleva 23 años congelado: "En 1957 con tres millones de pesetas, supuestamente te comprabas 10 pisos y 10 coches (con el Gordo de Navidad) (...) ahora en 2025 con 400.000 euros netos ¿Se podría comprar un piso?", cuestiona Anta.