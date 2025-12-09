La Aemet anuncia la llegada de nuevos frentes a Andalucía: estas son las zonas en las que se espera más lluvia esta semana

Un nuevo frente atlántico llega este martes 9 de diciembre a la mitad occidental de Andalucía. Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, donde afirma que "dejará algunas precipitaciones al final del día". Esta misma situación continuará durante la jornada siguiente, aunque las lluvias irán avanzando hacia el este sin afectar en ningún momento al extremo oriental de la comunidad.

Por el momento, la Agencia mantiene activo un aviso amarillo para este miércoles 10 de diciembre sobre la provincia de Huelva, que entrará en vigor a partir de la medianoche y se alargará hasta las 11:59 horas de la mañana. En el transcurso de ese espacio de tiempo, se prevén unas precipitaciones acumuladas de 15 mm. Por ello, aunque el riesgo es bajo, se aconseja extremar las precauciones y permanecer atento a la actualidad meteorológica.

Miércoles 10 de diciembre: zonas de Andalucía en las que más va a llover

Según las previsiones, todo apunta a que la semana se verá envuelta en la inestabilidad atmosfércia conforme avancen los días. "El miércoles y el viernes estarán marcados probablemente por la llegada de frentes atlánticos que dejarán lluvias en la mitad occidental y harán descender las temperaturas máximas", prosigue la Aemet en referencia a los posibles "altibajos térmicos" que nos aguardan.

Este martes 9 de diciembre, los termómetros rozan los 20ºC - 21ºC en numerosas capitales de provincia, como Sevilla, Málaga, Huelva, Granada o Almería. En el caso de Cádiz, Córdoba y Jaén se mantienen cerca, en torno a los 18ºC - 19ºC. No obstante, se observa un notable cambio a partir del miércoles, con una bajada de las máximas que sitúa a Córdoba en los 13ºC; a Sevilla y a Huelva en los 18ºC; y a Jaén y Granada en los 15ºC - 16ºC. Mientras tanto, las mínimas viven un claros ascenso, pasando de 1ºC en la capital cordobesa a 8ºC.

Además, la Aemet informa de que el día 10 se presenta en el calendario "con cielos muy nubosos o cubiertos", acompañados de "precipitaciones moderadas en la mitad occidental, sin descartar que sean persistentes u ocasionalmente fuertes en el tercio occidental". Tal es el caso de la provincia onubense, con un 100% de probabilidades de lluvia en Huelva y otras localidades del litoral, Andévalo y Condado o Aracena.

También Sevilla o Cádiz contarán con una probabilidad bastante alta (100%), mientras que Málaga (60%) o Córdoba muestran un panorama más liviano. En este último caso, se esperan lluvias de mayor o menor intensidad en función del municipio y la hora registrada, siendo menos probables hacia el este. Lo mismo sucederá en áreas de Jaén, como Alcalá la Real (55%) o Andújar (70%). En cualquier caso, la intensidad comenzará a descender a partir de las 12:00 horas.

Jueves y viernes en Andalucía

El jueves 11 de diciembre se presenta "con intervalos de cielos nubosos". Sin embargo, se trata de una jornada más estable que la anterior y menos que la siguiente. Si observamos el mapa de la Aemet, podemos ver que las precipitaciones cesan de manera generalizada en toda Andalucía. Mientras tanto, las temperaturas mínimas comienzan a descender y los vientos de componente este podrían ser ocasionalmente moderados en el litoral mediterráneo y la zona del Estrecho.

Finalmente, el viernes 12 de diciembre llegan nuevos frentes con más lluvias que "se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día". Todavía son poco probables en el tercio oriental, aunque tampoco se descartan algunos chubascos aislados. En el caso de Jaén (80%), Cazorla (65%) e incluso Arroyo del Ojanco (60%) se esperan precipitaciones débiles; igual que en áreas de Granada o Almería. Sin embargo, los municipios más afectados continúan correspondiendo a Huelva, Sevilla o Cádiz.