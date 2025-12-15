Rayo Vallecano-Betis, en directo

El Betis tiene una prueba de carácter en Vallecas en el partido que cierra la decimosexta jornada de Liga. Los verdiblancos, tras recuperarse del golpe sufrido ante el Barcelona con la victoria europea en Zagreb (1-3), quieren volver a la senda del triunfo en el campeonato liguero ante un Rayo que suma cinco jornadas seguidas sin ganar y quiere situarse en una zona cómoda en la tabla.

Para este partido, Manuel Pellegrini tiene las bajas de Amrabat, Abde y Bakamu, de camino los tres a la Copa de África; Isco y Junior, en la enfermería; y Bellerín, que todo apunta estará para la cita de la Copa en Murcia. En los franjirrojos, Íñigo Pérez pierde por sanción a Unai López, aunque podrá contar con Pathé Ciss, quien se irá al torneo africano una vez concluya su partido ante los heliopolitanos al tener permiso de la selección de Senegal.

Arbitra De Burgos Bengoetxea, estando en el VAR Iglesias Villanueva, un partido que ha sido declarado de alto riesgo y en el que se espera la presencia de unos 200 aficionados del Betis.