Las migas caseras de un bar de Sevilla que Carlos Herrera recomienda: "Son de lo mejor que he probado"

El periodista Carlos Herrera, reconocido por su dilatada trayectoria en los micrófonos de la radio, es también un apasionado de la gastronomía andaluza. Más allá de su faceta profesional, Herrera comparte de forma habitual en su perfil oficial de Instagram sus experiencias culinarias en bares y restaurantes de Sevilla, ciudad en la que reside, así como en otros puntos de la comunidad autónoma.

En una de sus visitas más recientes, el comunicador acudió a la Bodega San Lorenzo, un histórico establecimiento sevillano, donde quiso destacar especialmente uno de sus platos más tradicionales: las migas caseras. Tras degustarlas, Herrera no dudó en elogiar su calidad con unas palabras: “Estas migas de la Bodega de San Lorenzo son de una calidad realmente casera. En Almería sabemos bien de platos de migas. Y estas de Sevilla son de lo mejor que he probado”.

La Bodega San Lorenzo, fundada en 1864 y perteneciente a la cadena Taplato, cuenta con más de 150 años de historia en el barrio de San Lorenzo. Reconocida con el título de ‘Establecimiento Tradicional Sevillano’ por el Ayuntamiento de Sevilla, se ha consolidado como toda una institución en la capital hispalense. Ubicada en la calle Juan Rabadán, número 14, es un histórico establecimiento cofrade y punto de encuentro social, que reúne cada día a cientos de visitantes.

Su carta destaca por una cuidada oferta de vinos, donde no faltan el vermut, la manzanilla y otras referencias clásicas. A ello se suma una espléndida propuesta gastronómica que se exhibe a través de sus vitrinas: ensaladillas y otras tapas frías, chacinas, conservas, así como una amplia variedad de platos tradicionales. Entre ellos sobresalen las croquetas, el bacalao, el adobo sevillano, el solomillo al whisky, una selección de montaditos y, por supuesto, las migas.

El reconocimiento de Carlos Herrera no hace sino reforzar el prestigio de la Bodega San Lorenzo, un referente de la cocina tradicional sevillana donde la historia, el sabor y la autenticidad siguen dándose la mano generación tras generación.