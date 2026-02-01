La cantera para frenar al equipo con mayor dependencia goleadora de Europa

La cantera está cobrando cada vez más peso en el Sevilla. Almeyda está apostando por los jugadores de casa debido a las numerosas lesiones que se están produciendo esta temporada en el equipo. En el último partido en el Sánchez-Pizjuán ante el Athletic, siete futbolistas de la cantera terminaron sobre el verde: Carmona, Kike Salas, Juanlu, Isaac Romero, Castrín, Oso y Manu Bueno.

Además de ellos, hay otro canterano, Miguel Sierra, que ya ha tenido participación en cinco partidos este curso –cuatro de ellos en la competición liguera y uno en la Copa del Rey–. A esta nómina se suman otros que han estado citados, pero aún sin debutar: Alberto Flores, Rafa Romero, Iker Muñoz, Luchino, Álex Costa o el recién blindado Edu Altozano.

El técnico argentino ya ha demostrado su confianza en los jóvenes y, en ruedas de prensa previas, ha explicado que “lo más lindo en el fútbol es jugar con sentido de pertenencia; eso no hay plata que lo pague”. Además, asegura que el aficionado sevillista se siente “identificado con ellos porque juegan como si fueran hinchas”.

Esta semana, Almeyda volvió a demostrarlo al dar protagonismo a Nico Guillén, subiéndolo al primer equipo con 18 años recién cumplidos. El joven podría ser la sorpresa y estar en la lista de convocados para viajar a Son Moix. El club conoce la calidad del onubense —que figura entre las 60 mayores promesas del fútbol mundial según el medio The Guardian— y el club ya lo ha atado hasta 2029 con una cláusula de 20 millones de euros, al igual que ha hecho con otro centrocampista de futuro como Edu Altozano.

Galones para la cantera

Ante las numerosas bajas en la zaga, como las de Marcao y Nianzou —a pesar de que ya entrena con el equipo— por lesión, y la del capitán Gudelj, que se perderá el encuentro por acumulación de amarillas, y con un Azpilicueta entre algodones, al que el club quiere proteger con cautela, el Sevilla se presentará probablemente en Son Moix con una defensa casi íntegramente canterana: Juanlu, Carmona, Kike Salas y Castrín, que se considera canterano aunque ya era profesional al llegar a Nervión tras jugar en Segunda División con el Lugo.

La única excepción en la defensa de cinco, ya habitual, sería el lateral izquierdo con el internacional Suazo, aunque, como en el partido ante el Athletic, se espera que Oso –otro canterano–tenga de nuevo minutos.

Un partido que supondrá una nueva oportunidad para Andrés Castrín. El de Riotorto empezó el curso como titular en los tres primeros encuentros, pero después fue alternando entre el filial y el primer equipo. De hecho, tras cometer el penalti ante el Alavés en la Copa del Rey –en una acción que puso fin a la trayectoria del equipo de Nervión en el torneo– no había vuelto a tener minutos hasta el partido de la semana pasada ante el Athletic, en el que entró en el descanso para reemplazar al suizo Sow.

58'33 Goles. Muriqi ha marcado más de la mitad de los goles que ha logrado el Mallorca

La defensa sevillista tendrá un reto complicado en Son Moix. Enfrente estará un Mallorca en una situación inusual, porque se encuentra en puestos de descenso, pero cuenta en sus filas con el segundo máximo goleador de LaLiga. Muriqi suma 14 tantos y sólo está superado por Kylian Mbappé. Es un delantero difícil de frenar, hábil con los pies y también letal a balón parado (ya lleva cuatro goles de cabeza esta 2025-26.

Muriqi celebra un gol del Mallorca. / EFE / CATI CLADERA

El internacional kosovar, además, ya sabe lo que es marcarle al Sevilla esta campaña: lo hizo en el encuentro de ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán para iniciar la remontada de los suyos.

El Mallorca es el equipo de las cinco grandes ligas europeas con mayor dependencia goleadora, por delante del Real Madrid con Mbappé, el Brentford con Igor Thiago, el Parma con Mateo Pellegrino, el Auxerre con Sinayoko y el Manchester City con Haaland. De los 24 goles que ha marcado en LaLiga, 14 llevan la firma de Muriqi, es decir, el 58,33 % del total.