El mercado de invierno deja al Betis con un límite salarial casi cuatro millones inferior

LaLiga publicó los nuevos límites salariales de coste de plantilla después del mercado invernal y el Betis se mantiene en séptimo lugar a pesar de haber visto reducido el mismo en casi cuatro millones. Concretamente ha pasado de los 125,9 millones que tuvo para verano a los 122,1 un descenso de 3,8 millones de euros que se justifica, principalmente, por la incorporación en la última ventana de fichajes de de Álvaro Fidalgo procedente del América de México por alrededor de dos millones de euros.

De esta forma, el club heliopolitano sigue teniendo el séptimo límite salarial de LaLiga tras Real Madrid (761), Barcelona (432), Atlético (332), Villarreal (173), Athletic (132) y Real Sociedad (128). Hay que recordar que el equipo de San Sebastián incluye el presupuesto de su filial, que está en Segunda División. En este sentido hay que poner en valor el quinto puesto que ostenta el conjunto de Manuel Pellegrini, por delante de los dos equipos vascos que tienen mayor límite de gasto. Asimismo, hay que tener en cuenta que hace un año el Betis tenía un límite de 108,3 millones tras contratar a Cucho Hernández y Antony en el mercado de enero.

A diferencia de otros clubes que han experimentado variaciones significativas, el Betis ha logrado un ajuste equilibrado de sus cifras. El límite actual se sitúa en torno a los 122 millones de euros, manteniendo la línea de crecimiento, pese a esta bajada, iniciada al principio de la temporada 2025-2026, cuando el tope subió desde los 109 millones de la campaña anterior.

Esta cifra permite al club heliopolitano mantener su ambicioso proyecto deportivo sin las restricciones severas que afectan a otros equipos de la categoría. Mientras el Barcelona ha logrado aumentar su límite en 81,5 millones (alcanzando los 432,8 millones en marzo de 2026), y el Real Madrid sigue liderando con 761 millones, el Betis se asienta en la clase media-alta financiera, compitiendo directamente con presupuestos similares a los del Athletic y la Real Sociedad.

El Betis, de esta forma, continúa con los pasos previstos de crecimiento y estabilidad, aunque la entidad tiene presupuestada una venta importante antes del 30 de junio para equilibrar las cuentas. Este verano, además, acaban contrato importantes contratos como el de Bakambu, además de el de Ricardo Rodríguez y la cesión de Amrabat. También cumple contrato Adrián.