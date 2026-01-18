ACCIDENTE
Descarrilan dos trenes en Córdoba

Abde y Amrabat ponen fin a la Copa de África con derrota en una final ante Senegal cargada de polémica

El combinado senegalés se impone 1-0 y ambos jugadores llegarán a comienzos de esta semana a Sevilla · Pellegrini decidirá si están para Salónica o ya para la cita liguera en Mendizorroza

Abde golpea la pelota de cabeza en un lance de la final ante Senegal.
Abde golpea la pelota de cabeza en un lance de la final ante Senegal. / JALAL MORCHIDI / EFE

Marruecos ha caído este domingo ante Senegal por 1-0 en la final de la Copa de África, en un partido marcado por la polémica, tras dos prórrogas y una protesta masiva de los jugadores senegaleses, que llegaron a retirarse del campo temporalmente en señal de desacuerdo con el arbitraje tras un gol anulado y una acción muy discutida que terminó con un penalti sobre Brahim, el cual falló desde los once metros tirando a lo Panenka.

En el lado positivo para Marruecos, Abde fue titular y firmó un partido destacado. El extremo generó peligro por la banda izquierda y estuvo muy activo, creando varias ocasiones claras de gol que no pudieron concretarse. Su rendimiento reafirma su condición de jugador clave para Pellegrini y deja buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

Por su parte, Sofyan Amrabat permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Se le vio calentar en varias fases del partido, pero finalmente no entró debido a sus problemas en el tobillo, lo que mantiene la duda sobre su disponibilidad inmediata para los próximos choques.

Habrá que esperar a la llegada de ambos jugadores a Sevilla para conocer si Pellegrini podrá contar con ellos ya para el partido de Salónica o si se reservarán para el encuentro del domingo en Mendizorroza, en el que el Betis buscará consolidar su buen momento en la competición.

También te puede interesar

Lo último

stats