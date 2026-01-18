Abde y Amrabat ponen fin a la Copa de África con derrota en una final ante Senegal cargada de polémica

Marruecos ha caído este domingo ante Senegal por 1-0 en la final de la Copa de África, en un partido marcado por la polémica, tras dos prórrogas y una protesta masiva de los jugadores senegaleses, que llegaron a retirarse del campo temporalmente en señal de desacuerdo con el arbitraje tras un gol anulado y una acción muy discutida que terminó con un penalti sobre Brahim, el cual falló desde los once metros tirando a lo Panenka.

En el lado positivo para Marruecos, Abde fue titular y firmó un partido destacado. El extremo generó peligro por la banda izquierda y estuvo muy activo, creando varias ocasiones claras de gol que no pudieron concretarse. Su rendimiento reafirma su condición de jugador clave para Pellegrini y deja buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

Por su parte, Sofyan Amrabat permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Se le vio calentar en varias fases del partido, pero finalmente no entró debido a sus problemas en el tobillo, lo que mantiene la duda sobre su disponibilidad inmediata para los próximos choques.

Habrá que esperar a la llegada de ambos jugadores a Sevilla para conocer si Pellegrini podrá contar con ellos ya para el partido de Salónica o si se reservarán para el encuentro del domingo en Mendizorroza, en el que el Betis buscará consolidar su buen momento en la competición.