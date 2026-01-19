Reunión a la vista con Chimy Ávila; el Betis atento

Chimy Ávila ha resucitado de sus cenizas después de aportar poquísimo en lo que va de temporada al Real Betis Balompié y darle ese pase a los cuartos de final de la Copa del Rey con sus dos goles y refrendar su buen estado de forma con un gran partido ante el Villarreal este domingo.

Se ha ido informando a lo largo de estas semanas que manejaba intereses desde México, Brasil y sobre todo de Argentina. Hoy, su representante, Carlos Bilicich, reconoció lo siguiente: "Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy", reconocía en TyC Sports haciendo referencia a los mandatarios de Boca Juniors.

Lo Celso, el Chimy Ávila y Deossa, en un entrenamiento reciente en la ciudad deportiva. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

Cree que no es el mercado para moverse del Betis

"Para mí no es el mercado en el que debería moverse, es una opinión mía, porque creo que está recuperando su nivel, está muy cómodo, se siente bien y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy. Quizá en junio sí", reafirmaba.

El Getafe lo tanteó en su momento, llegándose a publicar que todo estaba a un 'OK' de LaLiga, pero la información que manejaba este diario era que se debía ser mucho más prudente de lo que indicaban las noticias de la capital. Finalmente los de Bordalás firmaron a Satriano y parece que, de momento, se olvidan un poco del rosarino.

"Hoy está abierta la posibilidad de volver a Argentina, pero Chimy está muy cómodo en el Betis y tiene contrato", comentó en una intervención en la que también reconocía que Rosario Central y Racing están interesados en el futbolista y que en los próximos días se definirá una situación.

Marc Bartra celebra con Chimy Ávila el segundo gol ante el Elche. / Antonio Pizarro

Habrá una reunión en los próximos días

El propio representante del Chimy reconocía que suelen tener reuniones familiares en las que participan los dos representantes, el jugador y su hermano, Gastón, e intercambian pareceres sobre las ofertas, situaciones y posibles cambios. En sus declaraciones al medio argentino establecía que esta semana seguramente van a tener una de esas reuniones a ver qué decide finalmente hacer el delantero verdiblanco.