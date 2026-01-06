La vía de Boca Juniors sigue candente para el Chimy Ávila

El Chimy Ávila, en un entrenamiento reciente de los verdiblancos en la ciudad deportiva.

El futuro del Chimy Ávila sigue candente en estos primeros días del nuevo año. Todo apunta a una posible salida rumbo al Getafe, pero los problemas del club azulón con LaLiga aún no se han resuelto en materia de fair play financiero y, por ello, la entidad presidida por Ángel Torres tiene por ahora prohibido incorporar futbolistas.

Ante esta situación, el mercado sigue moviéndose para el actual delantero del Betis, especialmente en Argentina, donde Boca Juniors lo ha situado en su punto de mira. Según avanzan distintos medios argentinos, como TyC Sports o DSports Radio, la entidad xeneize valora muy positivamente el ofrecimiento del atacante rosarino para afrontar la próxima temporada, en un contexto en el que los clubes argentinos se encuentran inmersos en la planificación deportiva y el trabajo de pretemporada.

El cuadro de Buenos Aires busca un refuerzo para el ataque y valora al jugador verdiblanco

El Betis tiene la intención de desprenderse del Chimy de forma definitiva, ya sea mediante un traspaso inmediato o a través de una cesión con opción de compra obligatoria el próximo mes de junio, siempre por una cifra comprendida entre el millón y medio y los dos millones de euros. Una cantidad que en Boca Juniors consideran asumible para un futbolista que mantiene un buen cartel en el exterior y que busca los minutos de los que no está disponiendo esta temporada como verdiblanco.

El Getafe, a la espera del OK de LaLiga, tiene todo listo para incorporar al delantero rosarino

Así, queda por ver si Boca Juniors da finalmente un paso al frente o si es el Getafe el que, en caso de recibir el visto bueno de LaLiga, logra hacerse con los servicios del Chimy Ávila, con quien tiene todo acordado, al igual que con Dani Rodríguez, futbolista del Mallorca.