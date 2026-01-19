Dani Pérez, renovación y Betis

Uno de los futbolistas del filial que terminan contrato en este mes de junio es Dani Pérez. El joven centrocampista acaba de recuperarse de una complicada lesión y ha vuelto a los planes del Betis Deportivo e incluso vuelve a ser importante para Manuel Pellegrini, que lo citó para la convocatoria del Betis - Villarreal. Importante también para Dani Fragoso en el segundo equipo bético, todo apunta a que no saldrá de la disciplina verdiblanca al menos, hasta este verano.

Y es que varios equipos, entre los que aparecen Valladolid (el favorito hasta hace algunos días y el que más apretó), Ceuta y Mirandés como avanzó en exclusiva Diario de Sevilla, se interesaron por la situación del jugador. Según ha podido conocer este periódico, la situación ha dado un vuelco. Fuentes directas nos informan que el futbolista no va a salir en el mercado de invierno y se va a quedar ayudando al Betis Deportivo en esa tarea de mantener la categoría en Primera RFEF. Al mismo tiempo, se negocia la renovación de su contrato para ampliar la vinculación que une al jugador con el equipo de su vida. Estas negociaciones lo han dejado todo paralizado.