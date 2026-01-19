El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey en la que el Betis conocerá a su rival, en directo

La Copa del Rey entra en su fase decisiva con el sorteo de los cuartos de final, una ronda que promete emoción, grandes duelos y máxima expectación entre los equipos clasificados. El Real Betis conocerá a su rival en esta ronda a partir de las 13:00, cuando se celebrará en la Ciudad del Fútbol dicho sorteo.

Los partidos se disputarán a partido único los días 3, 4 y 5 de febrero en el campo del que se extraiga primero la bola a menos que sea el Albacete Balompié, que jugará como local también esta ronda debido a que es de menor categoría que el resto.

Sigue en directo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey: