Sorteo de cuartos de Copa del Rey 2025: fecha, horario y dónde verlo en directo

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

La Copa del Rey 2025-26 celebrará el sorteo de cuartos de final en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol. Dichas eliminatorias de cuartos de final se disputarán a partido único durante los días 3, 4 y 5 de febrero, siguiendo el formato establecido para esta fase de la competición. Como viene siendo habitual en la Copa del Rey, los encuentros se jugarán en el estadio del equipo de menor categoría y, en caso de igualdad de categoría, será el sorteo el que determine qué conjunto ejercerá como local. Este sistema ha permitido en rondas anteriores que clubes modestos disfruten de noches históricas en sus propios campos.

Dónde ver el sorteo de cuartos de Copa del Rey en directo

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey será el lunes 20 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El sorteo podrá seguirse en directo a través de varios canales de televisión como Movistar Plus y Teledeporte y plataformas digitales como el Youtube de la Real Federación Española de Fútbol o a través de Diario de Sevilla.

La sede de Las Rozas acogerá una vez más este acto que genera gran expectación entre los aficionados al fútbol español. El procedimiento del sorteo será completamente aleatorio, sin cabezas de serie ni condicionantes geográficos, lo que abre la posibilidad de cruces atractivos entre los grandes de Primera División y posibles sorpresas de equipos de Segunda que hayan logrado superar los octavos.

Posibles rivales del Betis en los cuartos de final

Seis equipos ya tienen confirmada su presencia en el bombo: el Athletic Club, tras superar a la Cultural Leonesa; la Real Sociedad, que venció a Osasuna; el Atlético de Madrid, que se impuso al Deportivo de La Coruña en los octavos de final disputados el martes. En la jornada del miércoles, el Deportivo Alavés se impuso al Rayo Vallecano en Mendizorroza, el Albacete Balompié protagonizó la gran sorpresa de lo que va de torneo venciendo al Real Madrid de Arbeloa, y el Betis remontó para sellar su pase´a cuertos de final ante el Elche CF. El resto de clasificados saldrán de los encuentros que se disputan este jueves entre el Racing de Santander y el FC Barcelona y el Burgos y el Valencia CF.

Calendario y formato de la Copa del Rey

Tras los cuartos de final de principios de febrero, llegarán las semifinales, que se disputarán a doble partido entre la semana siguiente a los cuartos de final (10, 11 y 12 de febrero) y principios de marzo (3,4 y 5). El plato fuerte será la gran final, programada para el mes de abril de 2025 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, escenario que ha acogido varias finales coperas en los últimos años y que volverá a ser testigo de la coronación del campeón.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey 2025?

La gran final del torneo copero está prevista para el mes de abril de 2025, aunque la Real Federación Española de Fútbol todavía no ha confirmado la fecha exacta del encuentro debido a que coincidía con la Feria de Abril de Sevilla. Se espera que la RFEF comunique próximamente el día concreto y el horario del partido, aunque precisamente, depende del Real Betis para poder fijar la fecha, ya que el cuadro verdiblanco sigue presente en las tres competiciones, además de disputar sus partidos como local en el estadio de La Cartuja.