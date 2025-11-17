La final de la Copa del Rey 2026 se jugará en La Cartuja el sábado de Feria

El estadio de la Cartuja será la sede de la final de la Copa del rey los próximos tres años

La final de la Copa del Rey 2026 ya tiene fecha confirmada: el sábado 25 de abril. Dicha fecha ha generado un enorme revuelo social en Sevilla: se disputará el sábado de Feria, una de las momentos más multitudinarios de la ciudad. La coincidencia entre ambos eventos anticipa un fin de semana histórico, pero también especialmente complejo en materia de logística, movilidad y seguridad.

La final, que se celebrará en el Estadio de La Cartuja, volverá a convertir a Sevilla en la capital del fútbol nacional, atrayendo a decenas de miles de aficionados de los dos equipos finalistas, además de turistas y visitantes habituales de la Feria. La convivencia de ambos eventos implicará dispositivos especiales de transporte público, regulación del tráfico, control de accesos y refuerzos policiales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

habrá que esperar las reacciones de los sectores turísticos, como el hotelero y el hostelero, al prever uno de los fines de semana con mayor ocupación del año, mientras que parte de los sevillanos teme un posible colapso urbano, sobre todo en los accesos a La Cartuja y a Los Remedios.

Sevilla afronta así un doble desafío y una oportunidad única para demostrar su capacidad organizativa en grandes eventos nacionales. ¿Será una fiesta inolvidable… o un caos histórico? El tiempo lo dirá.