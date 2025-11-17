La Cartuja acogerá la final de la Copa del Rey hasta 2028

La Cartuja repetirá como sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028, después del acuerdo de renovación alcanzado entre la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol.

El recinto andaluz ha sido escenario de las últimas seis finales coperas de forma consecutiva desde la edición de 2020 -que se atrasó por la pandemia-, aunque son siete en total las que ha albergado porque hay que sumar las de 1999 que conquistó el Valencia ante el zaragoza. El éxito de organización, pese a las deficiencias en los accesos al recinto ha sido alto, por lo que la RFEF ha decidido apostar de nuevo por el estadio sevillano y no regresar, de momento, a un sistema rotatorio al que ya no se volverá al menos hasta 2029. Y es que no son tantos los estadios con capacidad para acoger el evento, ya que se exige un mínimo de 50.000 espectadores.

En 2021 el Athletic disputó en cuestión de semanas dos finales, la del año anterior y la de ese curso, perdiendo ante la Real Sociedad y el Barcelona, mientras que en 2022 fue el Betis el que levantó el título en la tanda de penaltis frente al Valencia. En 2023 el campeón fue el Real Madrid, que se impuso al Osasuna por 2-21, mientras que un año después el Athletic por fin sacó la gabarra al superar en los penaltis al Mallorca. En 2025 en un sensacional encuentro de fútbol el Barça, actual campeón, derrotó al Real Madrid por 3-2.

Tras el acuerdo en 2020, la RFEF y la Junta firmaron en 2021 un acuerdo para convertir La Cartuja en el referente del fútbol hasta 2025. Ahora se renueva ese acuerdo por tres años más, hasta 2028. La próxima final, la de esta campaña 2025-26, se disputará el 25 de abril, coincidiendo con el sábado de Feria.