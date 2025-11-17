Juanma Moreno: "La Cartuja es una apuesta ganadora de la Junta"

La Cartuja seguirá siendo sede de la final de la Copa del Rey, tras el acuerdo alcanzado a tres bandas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Allí se decidirá el título hasta 2028, siendo el encuentro por el título de esta campaña 2025-26 el próximo 25 de abril, sábado de Feria en la ciudad.

Con este nuevo convenio el estadio hispalense llegará a la decena de finales acogidas, ya que lleva desde la edición de 2020 siendo la sede de forma continuada y en 1999 albergó su primera final. Es por ello que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la "apuesta por Sevilla y Andalucía" agradeciendo "la cooperación permanente, porque algo así no sería posible sin el esfuerzo conjunto de todas las instituciones".

"El próximo 25 de abril podremos disfrutar de final de Copa del Rey y siguientes años hasta 2028", dijo Moreno, añadiendo que este convenio "es la confirmación de una comunión entre RFEF y Sevilla, una relación fluida, de simpatía y complicidad que hace también que la selección juegue aquí, en su casa, con todo el cariño de la sociedad". Además, el presidente de la Junat destacó la "apuesta decidida" de su gobierno por La Cartuja, "un estadio abandonado que ahora es sede de múltiples eventos deportivos". "La Cartuja, hasta que se inaugure el Nou Camp, es el segundo estadio de este país. Se han ejecutado reformas reformas aumentando en 12.000 espectadores su aforto para superar los 70.000 y vamos a seguir mejorándolo con acciones en la parte exterior. Además, se hará una inversión de 5 millones dentro para acciones de digitalización, hospitality... Y cuando el Betis vuelva a su estadio haremos la obra final de la parte exterior del estadio cara al Mundial de 2030", recordó.

Además, el máximo recor andaluz señaló que "las anteriores ediciones tuvieron un impacto económico de 257 millones incluyendo dos partidos sin público de las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia". "La Cartuja ha sido apuesta acertada por este Gobierno que está generando réditos económicos a la ciudad y a Andalucía. La apuesta hecha es la más ambiciosa posible. Queremos la final de Copa y que la selección juegue aquí. Sevilla huele a fútbol y siente el fútbol con dos grandes instituciones. Por eso creo que ha acertado la junta directiva de la RFEF con esta apuesta y nos sentimos orgullosos y responsables por esa decisión", aseguró.

Louzán y Sanz, satisfechos

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, indicó que la junta diorective del ente que preside hizo un " concurso abierto a las ciudades que podían albergar la final de la Copa y la oferta ganadora fue la de Sevilla". "Hemos trabajado muy bien juntos y lo haremos todavía mejor, porque el estadio ahora está siendo utilizado por una entidad reconocida como el Betis y que de alguna manera tendrá a punto el estadio. Ya se están haciendo actuaciones en el entorno y se seguirán realizando, porque será una de las sedes del Mundial 2030. Esta ciudad lo reúne todo", indicó el directivo, que añadió que "para los intereses de la RFEF es el mejor acuerdo de la historia de la Copa del Rey".

Cabe recordar que el gobierno autonómico pagó 4,8 millones de euros, 1,2 millones por edición entre 2020-2023, y que después se renovó el acuerdo dos veces más para 2024 y 2025.

Por último, José Luis Sanz agradeció a la Federación "que haya decidido tomar esta decisión importante para la ciudad de Sevilla". "Como alcalde, quiero mostrar el eterno agradecimiento de la ciudad con la Federación. Sevilla es ciudad talismán, pero es una capital a la que se le da bien la organización de grandes eventos y que ahora no fallará y volverá como siempre estar a la altura", aseguró el regidor, que añadió: "El estadio se ha recuperado gracias al impulso personal de la Junta y de Juanma Moreno. Que no le quepa la menor duda a nadie de que el estadio, accesos y entorno estarán las mejores condiciones posibles en la próxima final, porque hay inversiones previstas por el Ayuntamiento y la Junta que se cumplirán sí o sí".